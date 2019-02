Trump considera "una pérdida de tiempo" las conversaciones con los demócratas sobre fondos para el muro fronterizo

En una amplia entrevista con el diario 'The New York Times' el presidente sugirió que podría declarar la emergencia para acceder a recursos con los que podría financiar la muralla. "Siempre me he llevado bien con ella, pero ahora ya no creo que lo haga", dijo sobre Nancy Pelosi.