De la gasolina a los carros y el aguacate: estos son algunos de los productos que más afectaría una guerra comercial con México y Canadá

Los aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México y del 20% a China entraron en vigor en la madrugada de este martes, como había ordenado el presidente Donald Trump.

Los tres países, que son los principales socios comerciales de Estados Unidos, adelantaron que responderían con medidas similares. Ya Canadá en la noche del lunes anunció que impondría aranceles del mismo porcentaje a productos de Estados Unidos.

El año pasado, EEUU alcanzó casi 2.2 billones de dólares en el comercio de bienes, con exportaciones e importaciones, con los países a los que el presidente está lanzando los aranceles: $840,000 millones con México; $762,000 millones con Canadá y $582,000 millones con China.

Trump ha declarado una emergencia económica para justificar los aranceles, marcando el uso más agresivo de impuestos por parte de Estados Unidos desde la década de 1930. Afirma que las sanciones están diseñadas para reducir el flujo de inmigrantes indocumentados y drogas ilícitas a través de la frontera de Estados Unidos.

La energía importada de Canadá, incluyendo petróleo, gas natural y electricidad, será gravada a una tasa más baja, del 10%, como una concesión a los hogares en el Noreste y el Medio Oeste de Estados Unidos que dependen de la energía canadiense, sin embargo, muchos otros productos verán un incremento en su precio.

Estos son algunos de los bienes importados cuyos precios podrían verse afectados.

La compra de carros se verá afectada con los aranceles de Trump

Durante décadas, las empresas automotrices han construido cadenas de suministro que cruzan las fronteras de Estados Unidos, México y Canadá. Más de uno de cada cinco de los automóviles y camionetas vendidos en Estados Unidos fueron fabricados en Canadá o México, según S&P Global Mobility.

El año pasado, Estados Unidos importó vehículos y camionetas por un valor de $79,000 millones desde México, mucho más que cualquier otro país, y $31,000 millones desde Canadá.

Otros $81,000 millones en piezas de automóviles provinieron de México y $19,000 millones de Canadá. Los motores de las camionetas Ford de la serie F y del icónico deportivo Mustang, por ejemplo, provienen de Canadá.

“Tienes motores y asientos de automóviles y otras cosas que cruzan la frontera múltiples veces antes de entrar en un vehículo terminado”, explicó a AP Scott Lincicome, analista comercial del Instituto Cato.

“Tienes piezas estadounidenses que van a México para ser puestas en vehículos que luego son enviados de regreso a Estados Unidos. Si le lanzas aranceles del 25% a todo eso, es como lanzar una granada”.

China también es un importante proveedor de piezas de automóviles para Estados Unidos. Al menos 18,000 millones de dólares en importaciones se registraron el año pasado.

S&P Global Mobility estima que “es probable que los importadores trasladen la mayor parte, si no la totalidad, de este aumento (de costos) a los consumidores”.

TD Economics señala que los precios promedio de los automóviles en Estados Unidos podrían aumentar alrededor de 3,000 dólares, esto en un momento en que el precio promedio de un automóvil nuevo ya es de casi 49,000 dólares y el de un automóvil usado de 25,000 dólares, según Kelley Blue Book.

La gasolina verá un fuerte incremento en su precio tras la aplicación de aranceles a Canadá

Canadá es, por mucho, el mayor proveedor extranjero de petróleo crudo para Estados Unidos. En 2024, Canadá envió a Estados Unidos petróleo crudo por un valor de 98,000 millones de dólares, muy por delante de México, que ocupó el segundo lugar con 12,000 millones de dólares.

Para muchas refinerías estadounidenses, no hay muchas opciones. Canadá produce “el tipo de petróleo crudo que las refinerías estadounidenses están preparadas para procesar”, indicó Lincicome.

“Es un crudo más pesado. Todo el ‘fracking’ y todo el petróleo y gas que producimos aquí en Estados Unidos, o la mayor parte, es un crudo más ligero que muchas refinerías estadounidenses no procesan, particularmente en el medio oeste”.

Sobre los aranceles a las importaciones de petróleo canadiense, Lincicome señaló: “¿cómo se va a resolver eso? Mi suposición es que se resolverá simplemente a través de precios más altos de la gasolina, particularmente en el medio oeste”.

El tequila que viene de México y el whisky canadiense subirán de precio

Los aranceles podrían aumentar el precio para aquellos que levantan una copa de tequila o whisky canadiense.

En 2023, Estados Unidos realizó importaciones de tequila por un valor de 4,600 millones de dólares y de mezcal por $108 millones desde México, según el Consejo de Bebidas Alcohólicas de Estados Unidos.

Además, EEUU importó bebidas alcohólicas canadienses por un valor de $537 millones, incluyendo $202,500 millones en whisky.

Canadá y México también fueron los segundos y terceros mayores importadores de bebidas alcohólicas estadounidenses en 2023, detrás de la Unión Europea, sostuvo el consejo.

Añadió que Estados Unidos ya enfrenta un arancel potencialmente devastador del 50% sobre su whisky por parte de la Unión Europea, que comenzará en marzo e imponer aranceles a México y Canadá podría generar aún más acciones de represalia en la industria.

Chris Swonger, presidente y CEO del consejo, manifestó que aprecia el objetivo de proteger los empleos en Estados Unidos, pero el tequila y el whisky canadiense, al igual que el bourbon de Kentucky, están designados como productos distintivos que solo pueden ser elaborados en su país de origen.

“Al final del día, los aranceles sobre bebidas alcohólicas de nuestros vecinos del norte y del sur van a perjudicar a los consumidores estadounidenses y llevar a pérdidas de empleos en toda la industria hotelera y de entretenimiento en Estados Unidos, justo cuando estos negocios continúan su larga recuperación de la pandemia”, afirmó Swonger.

Los aguacates mexicanos, de por sí caros, aumentarán su precio

Para los consumidores estadounidenses que aún están exasperados por los altos precios de los alimentos, una guerra comercial con Canadá, México y China podría ser dolorosa.

En 2024, Estados Unidos compró más de $49,000 millones en productos agrícolas de México, incluyendo el 47% de las verduras importadas y el 40% de las frutas.

Mientras que las importaciones agrícolas de Canadá ascendieron a 41,000 millones de dólares. Un arancel del 25% podría aumentar los precios de todos esos alimentos.

“Las tiendas de comestibles operan con márgenes realmente pequeños”, declaró Lincicome. “No pueden absorber los aranceles... especialmente cuando hablas de cosas como los aguacates que, básicamente, el 90% provienen de México. Estás hablando de aranceles sobre el guacamole”.

Los agricultores estadounidenses también están nerviosos, ya que Canadá y México podrían responder con aranceles a productos estadounidenses como la soja y el maíz.

Eso es lo que sucedió en la primera administración de Trump. China y otros objetivos de los aranceles de Trump respondieron atacando a los partidarios del presidente en las zonas rurales. Las exportaciones de soja y otros productos agrícolas cayeron, por lo que Trump gastó miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses para reembolsar a los agricultores por las ventas perdidas.

“El presidente Trump cumplió su palabra”, señaló Mark McHargue, un agricultor de Central City, Nebraska, que cultiva maíz, soja y cría cerdos. “Eso ciertamente ayudó a mitigar el impacto”. Sin embargo, preferiría ver al gobierno presionar para abrir mercados extranjeros a las exportaciones agrícolas estadounidenses.

“Preferiríamos obtener nuestro dinero del mercado”, sostuvo McHargue, presidente de la Oficina Agrícola de Nebraska. “No se siente bien recibir un cheque del gobierno”.

