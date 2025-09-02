"Temo que Trump impida elecciones libres y justas": Robert Reich habla sobre "el creciente autoritarismo" en EEUU

Robert Reich, considera que está en curso un "ataque autoritario" al sistema democrático estadounidense.

El veterano comentarista político, profesor y escritor formó parte de las administraciones de los presidentes Gerald Ford, Jimmy Carter y Bill Clinton. alertar del riesgo inminente que enfrenta la democracia en Estados Unidos y también para hablar de vías para detener la deriva autoritaria que se vive ahora.

PUBLICIDAD

Un respetado economista que por varias décadas se desempeñó como académico de prestigiosas universidades como la de California, en Berkeley, Harvard y Brandeis, en años recientes se ha convertido en un analista político popular en las redes sociales.

Con millones de seguidores en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Reich, de 79 años, recientemente publicó su sus memorias en un libro titulado 'Coming Up Short' -en clara referencia irónica a su corta estatura- donde ofrece una profunda reflexión sobre las fallas del sistema económico y político estadounidense.

En el libro, Reich sostiene que esas fallas fueron la causa del ascenso de figuras políticas como Trump, a quien el exsecretario del Trabajo de Clinton califica como una consecuencia de una “fracaso generacional” que derivó en un país más desigual y con menos oportunidades para la clase media.

Con motivo de la publicación de sus memorias, Reich habló con Univision Noticias sobre el clima político actual estadounidense y sus perspectivas a corto y mediano plazo para el país. A continuación presentamos los fragmentos más importantes de la charla con Reich, quien se encuentra recorriendo el país para hablar de su libro*.

Pregunta: En tus memorias, ‘Coming Up Short’, hablas de cómo el sistema en general falló a toda una generación, los llamas un fracaso generacional, y dices que esa es la causa del ascenso de Donald Trump y del clima político que vemos ahora en Estados Unidos. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora frente al autoritarismo que estamos viendo y evitar que crezca?

Reich: Bueno, quienes entendemos que esta administración es un ataque autoritario a la democracia debemos hacer todo lo posible para protegerla y rescatarla. Y eso incluye proteger a quienes son muy vulnerables a esta administración, quienes de otra manera están siendo desaparecidos por ICE, quienes están siendo intimidados. Miembros de nuestras comunidades, que son personas trabajadoras, muchas de las cuales han estado aquí durante muchos, muchos años, que son parte de nuestro tejido social, cuyos hijos conocemos y con quienes compartimos escuelas, parques y bibliotecas, y personas de quienes dependemos en términos de su trabajo. Tenemos que ayudarlos. Tenemos que protegerlos de esta persecución, este intento, creo, ilegal y cruel de ponerlos en centros de detención o enviarlos a otros países o separar familias. Y esto es terrible. Esto es antiamericano. Esto es una violación de todo lo que defiende o debería defender en este país.

PUBLICIDAD

Pregunta: ¿Y qué crees que debería hacerse con ICE y estas agencias ahora? Dijiste que son agentes que están desapareciendo personas. Algunos han pedido que ICE sea abolido ¿Qué debería hacerse con esas agencias ahora y en el futuro?

Bueno, ahora mismo es muy difícil hacer mucho porque Trump no solo está a cargo del poder ejecutivo, sino que cuenta con republicanos dispuestos y dóciles que ahora controlan el Congreso, ambas cámaras. Aparentemente, están aprobando automáticamente todo lo que hace. Están de acuerdo con lo que él quiere. La Corte Suprema ha sido algo útil, pero también le ha dado mucha libertad de acción, lo ha inmunizado contra el enjuiciamiento. Los tribunales federales inferiores han sido particularmente útiles, pero prácticamente les está dando la espalda. Aún no ha dicho que desafiará a los tribunales inferiores, pero en realidad los está desafiando. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, eso nos deja con personas que se preocupan por la democracia, la justicia social, el estado de derecho, el debido proceso y los derechos humanos. Las personas que considero la mayoría de los estadounidenses ahora, sé con certeza, porque estoy en contacto con ellos, que muchas personas en muchas comunidades de este país han creado lo que llaman diversos grupos que protegen o buscan proteger a los inmigrantes. Y, por cierto, no solo hablamos de inmigrantes y trabajadores indocumentados, sino de muchos estadounidenses que están aquí legalmente, muchos con tarjeta de residencia, muchos que simplemente nacieron en Estados Unidos pero parecen tener piel morena o podrían ser latinos. Así que lo que estamos viendo en muchas de nuestras comunidades son intentos de ciudadanos estadounidenses de crear diversos grupos que alertan con anticipación sobre la situación de ICE. Asegurarse de que la gente conozca sus derechos, asegurarse de que las familias no se separen y alertar a los periódicos y estaciones de radio locales sobre lo que está sucediendo. Grabar videos de los arrestos que se están produciendo. En otras palabras, hacer todo lo posible para proteger a estas personas que están siendo tratadas de una manera que nadie debería ser tratado.

PUBLICIDAD

Pregunta: Muchos señalan las cifras de deportaciones bajo los gobiernos de Obama y Biden para afirmar que también lo hicieron, e incluso Obama deportó más. Algunos comentaristas llamaron a Obama “deportador en jefe” del expresidente Barack Obama. ¿Qué se puede decir de esos argumentos que dicen que ellos dos perjudicaron aún más a los inmigrantes, y que sus cifras lo demuestran?

Reich: Bueno, no voy a intentar defender lo que Obama o Biden hicieron con respecto a las deportaciones, pero sí quiero decir esto: hay una gran diferencia entre desaparecer a personas y que agentes de ICE vestidos de civil y sin identificarse se presenten en tribunales donde se cita a personas como inmigrantes para que expliquen su situación y se las arresta al salir de los tribunales. Hay una gran diferencia entre lo que hicieron Obama e incluso Biden y lo que Trump está haciendo, ignorando por completo los derechos y la dignidad de estas personas. Este no es un país, ni nunca lo fue, donde vehículos sin identificación y agentes que no se identifican se acercan a las personas, las esposan, no les leen sus derechos ni les explican qué está pasando. No hay magistrado ni juez independiente que garantice el respeto de sus derechos. Se están separando familias. Si va a haber deportaciones, esa es una cosa. Pero no se deporta a países extranjeros con antecedentes de condiciones penitenciarias inhumanas ni se encarcela a las personas deportadas. No se crea un sistema propio, un gulag de campos de prisioneros dentro de Estados Unidos, donde ya se han reportado condiciones inhumanas, con gente hacinada que es tratada como animales. Una cosa es deportar a quienes no tienen derecho legal a estar aquí. Otra cosa es tratarlos así y convertirlos en enemigos. El 70% de estas personas no ha cometido ningún delito.

PUBLICIDAD

Preferiría que tuviéramos un sistema donde se permitiera a más personas entrar legalmente como inmigrantes y que hubiera un proceso regularizado para hacerlo. Pero aún no lo tenemos. Y este gobierno ha rechazado cualquier respuesta moderada. De hecho, Trump, antes de ser elegido presidente, ni siquiera quería una solución bipartidista. No es una solución completa, pero al menos un esfuerzo bipartidista para abordar el problema de los trabajadores indocumentados. Él no quería. No quería aceptarlo porque quería competir contra los inmigrantes, contra los trabajadores indocumentados. Es decir, y lo digo con más tristeza que con enojo, porque amo a este país. Amo a Estados Unidos, pero estoy avergonzado y entristecido por lo que le ha sucedido. Estoy profundamente conmocionado y perturbado y entristecido por lo que ha sucedido con Donald Trump. Este no es el país que conocía. Nos estamos convirtiendo en un estado policial.

Pregunta: Expertos en inmigración han afirmado que la administración Trump está despojando a los inmigrantes del derecho al debido proceso. ¿Cree que estamos presenciando la lenta desaparición del estado de Derecho en Estados Unidos?

Sí, lamentablemente, Marcos, el estado de Derecho, que es simplemente la noción de que todos los que están aquí, todos los residentes de Estados Unidos, tienen derecho a saber por qué están siendo arrestados. Si están siendo arrestados, a que un juez o magistrado neutral decida si el arresto está justificado y a ser tratados con dignidad, no a ser arrojados a un campo de prisioneros ni enviados a otro país con prisiones inhumanas. El sistema que tenemos, el sistema de leyes, el estado de Derecho, defiende la idea de que todos aquí tienen derechos y que somos un país que respeta los derechos humanos. También defiende la simple idea de que nadie está por encima de la ley, que ningún presidente, ni siquiera un presidente, puede organizar un intento de golpe de Estado. Ningún presidente puede usar la autoridad de indulto que le otorga la Constitución de manera abusiva para permitir que las personas que se amotinaron en la capital de Estados Unidos perdonen a todos. Eso es un abuso y un abuso del estado de Derecho. Tenemos un presidente acusado y condenado por delitos muy graves. Fue sometido a juicio político dos veces, aunque el Senado no lo condenó. Es muy difícil obtener una condena porque la Constitución ha hecho que sea muy difícil deshacerse de alguien mientras está en el cargo. Y creo que es apropiado. Pero al presidente, Donald Trump, no le importa el estado de Derecho. Realmente no le importa. Es extraordinario. Nunca pensé que llegaríamos a esto.

PUBLICIDAD

Pregunta: Dado que las elecciones intermedias son el próximo año y que las encuestas muestran que cada vez más los hispanos se inclinan por Donald Trump, como ocurrió en las últimas elecciones, ¿qué cree que pueden hacer los demócratas para hablar con quienes votan a favor de Trump y también para responder a lo que la población hispana ha denunciado durante años: la creciente desigualdad, un tema que usted aborda con mucha profundidad en su libro?

Reich: Creo que el Partido Demócrata debe llegar a todos los estadounidenses, no solo a los hispanos, ni a la clase trabajadora, ni a la gente negra, ni a la clase trabajadora blanca, sino a todos los estadounidenses. Lo que realmente ha sucedido es que la desigualdad ha alcanzado niveles casi récord en Estados Unidos. Desigualdad de ingresos y riqueza, y también desigualdad de poder. Ahora mismo, un hombre llamado Elon Musk puede gastar 250 millones de dólares en elegir a alguien presidente, como Donald Trump, donde 10 personas, ¡10 personas!, Marcos, 10, pueden gastar 3,000 millones, principalmente en la elección de Donald Trump. Y lo que los demócratas deben decir es que esto está mal. Y decir que van a sacar a las grandes corporaciones de la política. Que van a impedir que las grandes corporaciones y los individuos muy ricos abusen de su poder y riqueza. Y que no van a permitir que esas grandes corporaciones y esos individuos ricos manipulen el mercado en contra de la gente trabajadora promedio, ya sean hispanos, negros o independientemente de su identidad o identidad personal. Que esta será, una vez más, una nación donde la gente puede salir adelante por sí sola. Cualquiera que trabaje duro y respete las reglas puede hacerlo cada vez mejor. Eso es lo que deberían decir los demócratas.

PUBLICIDAD

Pregunta: ¿La única esperanza para los demócratas son las elecciones de mitad de periodo para detener a Trump y sus crecientes esfuerzos por desmantelar el gobierno?

Reich: Bueno, creo que los demócratas antes de las elecciones intermedias tienen que asegurarse, en primer lugar, de que las elecciones intermedias sean legítimas, que se respeten los derechos de voto y que, si un republicano, un gobernador, a instancias del presidente, rediseña los distritos electorales para obtener más escaños republicanos, algo que un estado demócrata como California contrarrestará, haciendo que cualquier esfuerzo similar por parte de un estado republicano sea completamente infructuoso. Creo que los demócratas también deben ser muy francos sobre las acciones de Trump y oponerse a él en cada momento, en cada cruce de caminos. Hacer que sea casi imposible que Trump logre aprobar sus nominados en el Congreso, emitiendo objeciones, y ralentizando los procesos. Y que causen “buenos problemas”, como solía decir el difunto y gran exrepresentante del Congreso John Lewis. Hay muchas cosas que los demócratas en el Congreso deberían estar haciendo. Pero también el pueblo estadounidense debe ser muy claro en su apoyo a los demócratas en el Congreso en todos estos esfuerzos, no solo manifestándose, sino también usando el poder de sus finanzas, boicoteando a las empresas que se intimidan ante Donald Trump, boicoteando a las organizaciones que lo apoyan. No se puede apaciguar a un dictador. Eso lo aprendimos, creo que lo aprendimos, durante la Segunda Guerra Mundial o a principios de ella, cuando Neville Chamberlain intentó apaciguar a los nazis, a Adolf Hitler. No se puede apaciguar a un dictador. Así que las universidades, los medios de comunicación, los bufetes de abogados y las instituciones culturales no pueden doblegarse ante Donald Trump. En cambio, necesitan unirse y formar un frente unido contra él.

PUBLICIDAD

Pregunta: ¿Crees que la agenda del Proyecto 2025, la agenda de la administración Trump, se puede detener? Es decir, ¿hay esperanza para los demócratas y para quienes critican a la administración Trump, no solo en las elecciones intermedias, sino también en las próximas elecciones presidenciales? ¿Ves el liderazgo necesario para realmente decir que hay esperanza para la oposición?

Reich: Sí, lo creo, Marcos. Creo que los demócratas tienen candidatos potenciales muy fuertes tanto en las próximas elecciones intermedias como en las generales de 2028. Estoy muy, muy seguro de que la mayoría de Estados Unidos se opone a lo que está sucediendo ahora. La mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los residentes, incluso las personas indocumentadas que están aquí, creen en la democracia. Creen en la promesa de Estados Unidos. Creen en la libertad y la independencia. No quieren un rey. No quieren un dictador. No quieren a alguien que vaya a crear una nación totalitaria. El resto del mundo no quiere esto. Esto es tan contrario, permíteme enfatizar algo, esto no es Estados Unidos. Este no es el Estados Unidos en el que crecí. Nací justo después de la Segunda Guerra Mundial en 1946. La generación más grande, como la llamamos, la generación de mi padre, mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y mi madre trabajaba en una fábrica que producía máscaras de gas para soldados. Nos legaron a mí y a mi generación un país que tenía la promesa no solo de grandeza económica y una clase media amplia y creciente, sino también una democracia que seguiría volviéndose más audaz y fuerte. Y creo que en muchos aspectos logramos algo de eso. Pero Donald Trump es la consecuencia, de un fracaso, de, no solo de los últimos dos años, sino realmente décadas de fracaso para realmente prevenir una toma de poder autoritaria de este país.

PUBLICIDAD

Pregunta: Parece que a la gente le cuesta ver un liderazgo dentro del Partido Demócrata que pueda movilizar a la población contra Trump. ¿A quién ve como el candidato con más posibilidades, o a quién ve haciendo lo que menciona, lo que los demócratas deberían estar haciendo? ¿A quién ve en el panorama político actual?

Reich: Bueno, son muchísimas personas. Alexandria Ocasio-Cortez Mandani, el gobernador Gavin Newsom, han demostrado en las últimas semanas una capacidad extraordinaria para, básicamente, alzar la voz y decir que esto está mal y que no lo voy a tolerar. Hay mucha gente en el Partido Demócrata, mucha gente en este país que demostrará ser verdaderos líderes en los próximos meses y años. Saben, tengo la edad suficiente para recordar que, por ejemplo, en 2004 o 2003, nadie había oído hablar de Barack Obama. No es hasta que se llega al punto en que el público realmente quiere saber quiénes serán los futuros líderes que emergen. Y algunos de esos líderes pueden no llegar a ser políticos. Repito, tengo la edad suficiente para recordar cuando Martin Luther King Junior era considerado un agitador por gran parte de Estados Unidos y, miren, nunca fue elegido, pero miren lo que hizo. Miren lo que logró en una época extraordinaria y asombrosa en este país, siendo muy joven. Fue asesinado cuando tenía, creo, 36 años. Es decir, los líderes surgen cuando es el momento adecuado. Y creo, y estoy seguro, que están surgiendo ahora.

Pregunta: Recientemente apareciste en The Late Show with Colbert y sabes lo que pasó recientemente con la decisión de CBS y Paramount, la empresa matriz, de prácticamente cancelar ese programa el año que viene. ¿Ves un creciente control del movimiento conservador apoderándose de los medios, de las grandes empresas mediáticas? ¿Y qué crees que eso podría implicar para la oposición, para los críticos como tú en el mundo de los medios?

PUBLICIDAD

Reich: Bueno, en realidad no lo atribuyo a lo que llaman este movimiento conservador. No existe tal movimiento. Si eres conservador, defiendes un gobierno pequeño. Defiendes un gobierno que no sea intrusivo. Lo que tenemos ahora no es un gobierno conservador. Tenemos un solo hombre que se entromete en todo, en todos los aspectos de la vida pública. Con respecto a Colbert, por ejemplo, creo que CBS canceló a Colbert porque Paramount, la empresa matriz de CBS, quería venderse a otra empresa y temía que si no hacía todo lo que Trump quería, si no suprimía las críticas a Trump -y Colbert era y ha sido un crítico importante de Trump- entonces esa venta no se habría concretado. La Comisión Federal de Comunicaciones no la habría permitido. Bueno, eso se debe a que tienen un presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones sin principios, que solo le es leal a Trump, no a Estados Unidos.

Estados Unidos. Bueno, si tienes eso, y además tienes enormes cantidades de dinero y riqueza en manos de un pequeño grupo de personas con muchos intereses comerciales, como Sherry Redstone y Paramount o Jeff Bezos, por ejemplo, y Amazon, que está haciendo todo lo posible para ganarse la confianza de Trump. Prohíbe al Washington Post, del que es propietario, editorializar y respaldar a Kamala Harris en las últimas elecciones. Y les dice a todos los columnistas del Washington Post: «Tienen que acatar las normas. No pueden hacer esto. No pueden hacer aquello». Bueno, así es cómo se distorsiona el poder. Hubo un gran juez de Estados Unidos, Louis Brandeis, quien, según se dice, dijo en la década de 1920: «Estados Unidos tiene una opción. Podemos tener una gran riqueza en manos de muy pocas personas, o podemos tener una democracia, pero no podemos tener ambas cosas».

PUBLICIDAD

Pregunta: ¿Qué crees que veremos en los próximos tres años y medio que Trump seguirá en la Casa Blanca y que no sabemos si los demócratas podrán tomar el control del Congreso o al menos lograr una ligera mayoría?

Reich: Bueno, mi pesadilla. Empecemos con ella y luego les daré mi opinión positiva. Mi pesadilla, en primer lugar, es que ya está planeando apoderarse de ciudades con alcaldes demócratas, ciudades con una gran cantidad de votantes demócratas, muchos de ellos personas de color. Washington, D. C. y Los Ángeles fueron una especie de prueba, y para 2026 no permitirá que estas ciudades, centros de la voz democrática en Estados Unidos, funcionen como deberían en una democracia. Y también me preocupa que haga todo lo posible para obligar a estados como Texas y otros que ahora están bajo el control de gobernadores republicanos a conseguir más escaños republicanos. Exactamente como estamos viendo en Texas. Y me preocupa que, por lo tanto, no vayamos a tener elecciones libres y justas en las elecciones intermedias y, ciertamente, para 2028. Pero permítanme apresurarme a darles mi esperanza positiva: que el pueblo estadounidense rechace esto. No les gusta el autoritarismo. Rechazan el neofascismo. No quieren democracia. No quieren que todo el poder esté en manos de un solo hombre. Creen que está mal recortar los servicios sociales para los pobres y la clase trabajadora para dar grandes exenciones fiscales a los ricos, que es lo que él ha hecho y lo que han hecho los republicanos. Y hay una gran oleada de resistencia y reacción contra la administración Trump, o el régimen de Trump, como prefiero decir. Y esta es una reacción tan fuerte que no sólo coloca a los demócratas en posiciones de control del Congreso, sino que también significa que tendremos un presidente en 2028 que iniciará el largo proceso de reconstrucción de nuestra democracia y de las instituciones democráticas. Sabes, Marcos, no podríamos haber seguido por el mismo camino incluso antes de Trump. Como dije, más y más dinero, grandes fortunas, más y más corrupción, más y más concentración de la riqueza y los ingresos. No podríamos haber seguido por ese camino en ningún caso, así que necesitábamos una reforma fundamental y creo que la vamos a conseguir.

PUBLICIDAD

Univision Noticias: Quiero retomar lo que dijiste, ¿Temes que exista la posibilidad de que Estados Unidos no tenga elecciones libres y justas en el futuro?

Reich: Por eso, como dije, es mi pesadilla. Mi temor es que Trump, si cree que los republicanos podrían perder el control en 2026 o que no serán elegidos presidentes, J.D. Vance o incluso Trump, están considerando la posibilidad de quedarse para un tercer mandato. Que si cree que los demócratas tendrán éxito en esta reacción, podría suspender lo que exige nuestro sistema democrático. No ha mostrado ningún respeto por la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué debería empezar ahora?

Pregunta: ¿Cree usted que esa suspensión podría producirse mediante este aumento de la federalización de la seguridad que estamos viendo?

Reich: Podría provenir de una toma de control de ciudades demócratas, dificultando cada vez más que quienes probablemente voten por los demócratas ejerzan sus derechos. Podría tomar la forma de una manipulación cada vez mayor de los distritos electorales en estados republicanos como Texas para crear tantos distritos electorales republicanos seguros que impidan que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes. Podría adoptar cualquier forma. No quiero sonar alarmista ni paranoico, pero este hombre no ha demostrado respeto por las instituciones democráticas.

*El contenido de la entrevista fue condensado para fines de claridad y extensión.

Mira también: