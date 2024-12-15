En qué consiste el proyecto de ley sobre el Seguro Social que debate el Senado y que beneficiaría a millones de personas

Video Qué paso falta para un plan que subiría algunos cheques del Seguro Social

El Senado de Estados Unidos está presionando para que se vote una ley que otorgaría beneficios completos del Seguro Social a millones de personas en el país a pocas semanas de que el Congreso estrene nueva composición tras las elecciones del pasado noviembre.

El líder de la mayoría del Senado, el demócrata por Nueva York Chuck Schumer, dijo este jueves que la semana próxima arrancará el proceso de votación final sobre este proyecto de ley, conocido como la Ley de Equidad de la Seguridad Social, que eliminaría las políticas que actualmente limitan los pagos del Seguro Social a aproximadamente 2.8 millones de personas.

Schumer aseguró que esto "garantizaría que a los estadounidenses no se les nieguen erróneamente sus beneficios del Seguro Social simplemente porque en algún momento de sus carreras eligieron trabajar en el servicio público".

La legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes en una votación bipartidista, y una versión presentada el año pasado obtuvo 62 apoyos.

Pero el proyecto de ley aún necesita el apoyo de al menos 60 senadores para aprobarse en el Congreso. Después, pasaría para ser firmada por el presidente Joe Biden.

¿Qué opinan los republicanos del proyecto de ley sobre el Seguro Social?

Mike Braun, senador republicano por Indiana que firmó una legislación similar el año pasado, dijo que todavía estaba “pensando” si votar a favor del proyecto de ley la semana que viene.

“Nunca se paga nada, así que si se trata de más endeudamiento, no lo sé”, declaró.

El proyecto de ley, que se ha estado preparando durante décadas, derogaría dos políticas federales —la disposición de eliminación de ganancias inesperadas y la compensación de pensiones del gobierno— que reducen ampliamente los pagos a dos grupos de beneficiarios del Seguro Social: las personas que reciben también una pensión de un trabajo que no está cubierto por el Seguro Social y los cónyuges sobrevivientes de los beneficiarios de la Seguridad Social que reciben su propia pensión del gobierno.

El proyecto de ley añadiría más presión a los fondos fiduciarios del Seguro Social, que ya se estimaba que no podrían pagar los beneficios completos previstos a partir de 2035.

Así, añadiría unos $195,000 millones a los déficits federales en 10 años, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable, que no es partidista, también estima que la medida aceleraría la fecha de insolvencia del programa del Seguro Social en aproximadamente medio año, además de reducir los beneficios vitalicios de la Seguridad Social en $25,000 adicionales para una pareja promedio con dos ingresos que se jubile en 2033.

Las críticas al proyecto de ley de la Seguridad Social

El senador republicano John Thune reconoció que la medida tiene un fuerte apoyo bipartidista pero dijo que algunos miembros de su partido también quieren verla “en el contexto de un esfuerzo más amplio de reforma del Seguro Social”.

Los congresistas más conservadores se han opuesto al proyecto de ley, señalando su alto costo.

“Incluso para hacer algo que la gente considera una buena causa, demuestra una falta de preocupación por el futuro del país, por lo que creo que sería un gran error”, dijo el senador Rand Paul, republicano por Kentucky.

Aun así, otros republicanos han presionado a Schumer para que lo someta a votación.

El senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, dijo el mes pasado que las limitaciones federales actuales “penalizan a familias de todo el país que trabajaron en un empleo de servicio público durante parte de su carrera con una pensión aparte. Estamos hablando de agentes de policía, bomberos, maestros y otros empleados públicos que son castigados por servir a sus comunidades”.

De hecho, Cassidy pronosticó que el proyecto de ley será finalmente aprobado.

