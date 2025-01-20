La polémica por el extraño gesto de saludo que hizo Elon Musk en un evento con simpatizantes de Trump

Video Acusan a Elon Musk de hacer el saludo nazi durante la investidura de Trump

A pocas horas de que comenzara el segundo mandato de Donald Trump, uno de sus principales aliados ya estaba en medio de la polémica. El magnate Elon Musk realizó este lunes un saludo muy peculiar en un evento con simpatizantes del republicano que ha despertado críticas.

Durante su discurso frente a seguidores de Trump en el Capital One Arena de Washington DC, Musk dijo: “Solo quiero agradecerles por hacerlo posible”, dijo el dueño de SpaceX.

“Mi corazón está con ustedes”, dijo Musk, golpeándose el pecho.

Fue entonces cuando Musk se llevó la mano derecha al pecho, con los dedos separados, antes de extender el brazo en diagonal hacia arriba, con los dedos juntos.

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, gesticula mientras habla durante el desfile inaugural dentro del Capital One Arena, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025. Imagen ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Después dio un giro, y dando la espalda a la audiencia volvió a reptir el gesto.

El saludo ha sido asociado por algunos en redes con el saludo nazi, debido a la similitud de los gestos que hizo Musk en el escenario.

De momento, Musk no ha respondido sobre el polémico saludo, ni si fue su intención hacerlo. Se ha limitado a compartir en su cuenta de X videos de su discurso en el Capital One Arena donde dijo que llevará a la agencia que él presidirá a Marte.

“Gracias a ustedes, está asegurado el futuro de la civilización. Gracias a ustedes, vamos a tener ciudades seguras, por fin ciudades seguras, fronteras seguras, gastos sensatos, cosas básicas y vamos a llevar al DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) a Marte”.

¿Cómo es el saludo nazi?

El saludo nazi, también conocido como saludo hitleriano o saludo Heil Hitler, era un gesto de saludo oficial que se realizaba en la Alemania nazi.

El saludo se realizaba extendiendo el brazo derecho en el aire y diciendo “Heil Hitler”.

Sin embargo, el saludo nazi no fue inventado por Adolf Hitler, ni se limita su uso en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial ni a Europa. El saludo se remonta al Imperio Romano y se conoce propiamente como saludo romano (Saluto Romano), explica en su sitio web la Universidad de Cambridge.

“El saludo romano se hace empujando el brazo derecho hacia delante, con la palma hacia abajo, en un ángulo de unos 45 grados”, dice la universidad.

Coincide la Liga Antidifamación (ADL), que lucha contra el antisemitismo, que define el saludo nazi como “levantar el brazo derecho extendido con la palma hacia abajo”, una acción similar a la que realizó Musk en el escenario.

Internautas exponen y critican el saludo de Musk

Tras el incidente en el evento en el Capital One Arena, los usuarios de redes sociales difundieron el video del CEO de Tesla haciendo el polémico saludo.

“¿Recuerdan cuando los demócratas llamaban a los mítines de MAGA ‘mítines nazis’? El presidente no electo Elon Musk acaba de hacer el saludo nazi. Tenían razón. Absolutamente vil”, escribió en X una usuaria.

Coincidió otro usuario que publicó: “A las pocas horas de que Donald Trump jurara su cargo, el multimillonario Elon Musk hizo el saludo nazi durante su discurso en un mitin de investidura. No fue un accidente ni un error, lo hizo dos veces”, denunció Gabe Sánchez, anfitrión de WhatWasThatShow.

Within hours of Donald Trump taking the oath of office, billionaire Elon Musk gave the Nazi salute during his speech at an inauguration rally.



It was not an accident or a mistake, he did it twice.



Way to go America 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/5NjaU5xF1w — Gabe Sanchez (@iamgabesanchez) January 20, 2025

La fuerte relación entre los magnates Trump y Musk

Musk contribuyó con unos 200 millones de dólares a America PAC, un súper comité de acción política que trabajó para organizar el apoyo a Trump en las elecciones presidenciales el pasado otoño.

El multimillonario ha sido un visitante habitual del complejo turístico de Trump en Palm Beach, Florida, y ha participado en llamadas y reuniones con aspirantes a puestos en el gabinete y líderes mundiales.

También se le atribuye haber contribuido a echar por tierra una propuesta bipartidista de financiación del gobierno el mes pasado, en parte publicando afirmaciones falsas en X, donde tiene más de 200 millones de seguidores.

La plataforma ha abandonado en gran medida las barreras contra la desinformación y ha experimentado un aumento de las teorías conspirativas y las afirmaciones falsas desde que Musk compró lo que entonces era Twitter hace casi tres años.

Esto ha suscitado preocupación sobre cómo podría utilizarse para manipular la percepción pública, dados los vínculos de su propietario con la administración Trump.

Durante su discurso en el estadio, Musk apenas pudo contener su entusiasmo. “No puedo esperar”, dijo. “Esto va a ser fantástico”.

