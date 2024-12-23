Musk "no será presidente", dice Trump en medio de la creciente influencia política del CEO de Tesla

Video ¿A qué se enfrenta Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump? Esto dice un experto

En medio de ese telón de fondo, Trump pareció bromear sobre ello este domingo en un mitin en Arizona, pero dejó claro que Musk, el hombre más rico del mundo, "no va a ser presidente".

"No, no. Eso no va a suceder. Él no va a ser presidente", dijo Trump. Es imposible porque Musk "no nació en este país", agregó.

"Estoy tranquilo, ¿saben por qué?", preguntó a la multitud. "No puede serlo, no nació en este país", continuó el republicano sobre el fundador de SpaceX, nacionalizado estadounidense pero nacido en Sudáfrica.

"Me gusta estar acompañado de gente inteligente", agregó Trump y aseguró que Musk no tenía planes de "reclamar la presidencia" de Estados Unidos.

El presidente electo respondía a críticas y rumores que cuestionan la magnitud de la influencia en Washington que parece estar alcanzando el también CEO de Tesla, a quien Trump propuso para dirigir su llamado 'Departamento de Eficiencia Gubernamental', o DOGE, junto al empresario tecnológico Vivek Ramaswamy.

Hace unos días, Musk pareció marcar el tono de la agenda política, al arremeter en su red social X contra un proyecto bipartidista de ley para financiar al gobierno antes de un indeseado 'cierre' parcial a días de la Navidad. "Este proyecto de ley no debe aprobarse", escribió.

El presidente electo se sumó a la crítica y condenó el proyecto, poniendo al gobierno federal al borde de un 'cierre' parcial que no llegó a concretarse gracias a que el Congreso alcanzó un acuerdo justo a punto de cumplirse el plazo.

Elon Musk "presidente" o "primer ministro"

Los demócratas han intentado utilizar a Musk como un arma contra el ego de Trump, acusándolo de socavar su liderazgo.

Tras lo ocurrido con el proyecto bipartidista en el Senado, algunos congresistas demócratas han criticado la nueva relevancia que tiene el magnate en Washington, a pesar de que ni siquiera ostentará un cargo gubernamental en la administración entrante. Algunos se han burlado de Trump asegurando que él utilizó a Musk para ganar las elecciones, pero ahora es el dueño de de SpaceX quien tiene realmente el poder.

El Proyecto Lincoln, un grupo republicano anti-Trump, publicó un video en el que llama a Trump “vicepresidente” y “presidente" a Musk.

Los republicanos han tratado de restar importancia a esas críticas, asegurando que son "ridículas" o meros intentos de minar la relación entre ambos. La semana pasada, en medio de lo acontecido con el proyecto presupuestario, Karoline Leavitt, la propuesta de Trump para ser la secretaria de prensa de la Casa Blanca bajo su mandato, dijo a los medios: "El presidente Trump es el líder del Partido Republicano. Punto final”.

Pero este domingo fue el propio Trump quien abordó el tema. “Hay muchos engaños y el nuevo es que ‘el presidente Trump le ha cedido la presidencia a Elon Musk’”, dijo a la multitud en Phoenix. “No, no. Eso no está sucediendo”, repitió.

Dentro del Partido Republicano, algunos también perciben que Musk está teniendo un rol demasiado protagónico. "Es interesante, tenemos un presidente, tenemos un vicepresidente, tenemos un presidente de la Cámara de Representantes. Parece que Elon Musk es nuestro primer ministro", dijo el representante republicano de Texas, Tony Gonzales, en el programa 'Face The Nation' de CBS.

Gonzales dijo que habló con Musk "un par de veces esta semana" y agregó que "muchos de nosotros" lo hicimos, aunque reconocemos que el director ejecutivo de Tesla "no fue elegido" a cargo alguno.

