Rusia y China ahora son 'rivales' de EEUU, según el nuevo plan de seguridad nacional de Trump

Bajo el lema America First (Estados Unidos primero), el presidente Donald Trump presentó este lunes en el edificio Ronald Reagan de Washington DC la nueva estrategia de seguridad nacional.

En este plan, que fue ordenada por el Congreso, Trump señaló a China y a Rusia como "competidores" de EEUU que buscan redefinir el poder global y alinearlo bajos sus intereses, algo que significa una potencial amenaza para el país. "Nos guste o no, estamos comprometidos en una nueva era de competencia", sentenció.

"Enfrentamos también poderes rivales, Rusia y China, que buscan desafiar los valores y riquezas estadounidenses. Vamos a intentar construir grandes ascociaciones con esos y otros países pero de un modo que siempre proteja nuestro interés nacional", aseguró el presidente.

Al referirse a Rusia, el presidente no habló sobre la presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2016. El periódico The New York Times advierte que el documento de 55 páginas refiere a Rusia como un país que ha estado "utilizando herramientas de información en un intento por socavar la legitimidad de las democracias".

Trump sí habló sobre una llamada telefónica que hizo el presidente ruso Vladimir Putin el domingo para darle gracias por la información de inteligencia que la CIA proveyó a autoridades rusas y que, en palabras del presidente, frustraron un ataque terrorista en San Petersburgo. Destacó que ese es el modo "correcto" en que deberían darse las relaciones internacionales. "Eso es algo genial (...) y la forma en que se supone que debe funcionar", recalcó.



Hay quienes señalan que situando a Rusia y a China como "competidores" el documento tiene ciertas reminiscencias de la Guerra Fría, que por décadas enfrentó a EEUU con Rusia en una competencia política, ideológica y militar entre otros aspectos. "Después de haber sido descartado como un fenómeno de un siglo anterior, volvió la gran competencia de poder", dice el texto.





El documento también detalla que las amenazas son diferentes y más "complejas" que en esa etapa bipolar del mundo en el siglo XX. "La disuasión hoy es mucho más compleja de conseguir que durante la Guerra Fría" debido a que los adversarios de EEUU han aprendido a "operar por debajo del espectro del conflicto militar abierto y en los límites del derecho internacional". Hace referencia a la utilización de "armas de bajo costo" y "el uso de ciberataques" de los adversarios, aunque no se detiene en el caso puntual de la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de EEUU.

La estrategia presentada, a menos de un año de la asunción de Trump como presidente, busca -según la Casa Blanca- poner una "dirección estratégica positiva" para que se reestablezcan "las ventajas de Estados Unidos en el mundo".



Consta de cuatro pilares: proteger a EEUU, al pueblo y la forma de vida estadounidense; promover la prosperidad de EEUU; conserva la paz a través de la fuerza; e incrementar la influencia estadounidense en el mundo.

Además de Rusia y la creciente influencia china, el documento refiere a otros importantes desafíos diplomáticos como el programa nuclear de Corea del Norte y el terrorismo jihadista internacional.





Con respecto a China, el abordaje del documento sobre marcar retrocesos en el comercio con ese país coincide con el discurso de campaña de Trump en el que aseguraba que el gigante asiático "roba empleos" a EEUU.

El gobierno de Trump ha hecho esfuerzos por trabajar con China para frenar programas nucleares de Corea del Norte, incluso para imponer presión económica conjunta al gobierno de Kim Jong-un. Pero la estrategia presentada este lunes dice que "EEUU ya no hará la vista gorda a las violaciones, trampas o agresiones económicas", algo que marcaría cierto regreso a las promesas de campaña.

Por el contrario, en el caso de Rusia el plan hace una crítica potente al gobierno de ese país, algo que parece contrario a los dichos de Trump en campaña y en sus primeros meses de gobierno.



Mientras que el presidente ha elogiado públicamente varias veces el estilo de liderazgo de Putin, el documento habla de los esfuerzos de Rusia para desestabilizar Ucrania y las violaciones que el gobierno de Putin ha hecho a diversos tratados internacionales.

China y Rusia responden

Tras la difusión del informe de Washington, Pekín y Moscú reaccionaron airadamente y criticaron duramente la posición del gobierno de Trump.

"Instamos a Estados Unidos a que cese de deformar voluntariamente las intenciones estratégicas de China y que abandone sus conceptos ya superados, como su mentalidad de Guerra fría", subrayó ante la prensa este martes Hua Chunying, portavoz del Ministerio Chino de Exteriores.

Rusia se expresó en la misma dirección. "El carácter imperialista de ese documento es evidente, tanto como el rechazo a renunciar a un mundo unipolar, un rechazo insistente", dijo el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, quien añadió que el gobierno ruso "no puede aceptar que traten al país como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos".