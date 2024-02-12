Robert Kennedy Jr. pide disculpas a su familia tras polémico anuncio de campaña en el Super Bowl

Video Los posibles escenarios que enfrenta Trump en la Corte Suprema sobre su aparición en la boleta electoral en Colorado

Las ambiciones presidenciales de Robert Kennedy Jr. resultaron en un drama familiar público después de que un comité de acción política transmitiera un anuncio del Super Bowl invocando el legado de la familia demócrata para comparar implícitamente al candidato independiente con su tío asesinado, el presidente John F. Kennedy.

El anuncio de 30 segundos (ver abajo), financiado por el Super PAC American Values 2024 que respalda a Kennedy, incluía una versión abreviada de una canción de campaña que el 35º presidente utilizó en su campaña de 1960.

El anuncio también imitó efectos de dibujos animados y noticieros utilizando imágenes en blanco y negro de Robert Kennedy Jr. similares a JFK. Pero en una notable desviación de la pasada dinastía del Partido Demócrata de Kennedy, el anuncio instaba a los estadounidenses a “votar por los independientes”.

Después del partido, Kennedy respondió a las críticas en línea, incluso de uno de sus primos, enfatizando que su campaña no produjo el anuncio, que costó aproximadamente 7 millones de dólares.

"Lamento mucho si el anuncio del Super Bowl causó dolor a alguien de mi familia", escribió Kennedy el domingo por la noche en X, anteriormente Twitter. “El anuncio fue creado y transmitido por American Values Super PAC sin ninguna participación ni aprobación de mi campaña...".

Aún así, el lunes por la mañana, Kennedy tenía el anuncio fijado en la parte superior de su perfil en X. "Nuestro impulso está creciendo", escribió. "Es hora de que un presidente independiente repare la división en nuestro país".

Bobby Shriver, cuya madre, Eunice Kennedy Shriver, fundó las Olimpíadas Especiales, criticó a su primo por el anuncio y su oposición a las vacunas para el covid-19 y otras enfermedades.

"El anuncio del Super Bowl de mi primo usó las caras de nuestro tío y las de mi madre", escribió Shriver. “Ella estaría horrorizada por sus mortales opiniones sobre la atención médica. El respeto por la ciencia, las vacunas y la equidad en la atención médica estaban en su ADN”.

Shriver, cuyo padre, Sargent Shriver, fundó el Cuerpo de Paz, también aludió a su propio trabajo para ampliar el acceso a la atención médica en el mundo en desarrollo. Robert Kennedy Jr. respondió por separado a su primo: “Bobby. Lamento mucho si ese anuncio te causó dolor. ... Le envío a usted y a su familia mis más sinceras disculpas. Dios lo bendiga."

Insiste como independiente

Kennedy se postula para presidente como independiente a pesar del estatus de su familia como una disnatía del Partido Demócrata. Aún no está claro si podrá obtener acceso a las urnas en suficientes estados para montar una verdadera campaña nacional. Pero su esfuerzo se produce en un año en el que muchos votantes no están entusiasmados con la probabilidad de una revancha entre el presidente Joe Biden, un demócrata, y el expresidente Donald Trump, un republicano.

Cualquier esfuerzo independiente o de terceros en los estados en disputa podría moldear el resultado de maneras impredecibles.

"Es apropiado que el primer anuncio nacional que promueve la candidatura de Robert F. Kennedy Jr. haya sido comprado y pagado por el mayor donante de Donald Trump en este ciclo", dijo el portavoz del Comité Nacional Demócrata, Alex Floyd.

Se refería a Tim Mellon, un importante donante de Trump que también donó a American Values 15 millones de dólares el año pasado, según documentos federales. El Comité Nacional Demócrata ya había presentado una denuncia federal alegando que la campaña de Kennedy se está coordinando ilegalmente con Valores Americanos para desviar el apoyo de Biden, una acusación que el PAC niega.

Un portavoz de la campaña de Biden evitó la controversia y, en cambio, destacó el debut del presidente en el Super Bowl el domingo en la plataforma de redes sociales TikTok. Un boletín informativo por correo electrónico de American Values describió el anuncio como un éxito rotundo, señalando un aumento en las búsquedas en línea de Kennedy y una declaración de su portavoz de campaña diciendo que la campaña estaba "gratamente sorprendida y agradecida" por el anuncio, un tono diferente al de las declaraciones de Kennedy a su familia.

Hubo un tiempo en que Kennedy era un destacado activista ambiental y estaba entre los miembros más jóvenes de la familia Kennedy que hablaban en convenciones y eventos del Partido Demócrata. En los últimos años ha profundizado en teorías de conspiración y se ha convertido en un rostro del movimiento antivacunas. Además de su tío JFK, que fue asesinado en 1963, el linaje político de Kennedy incluye a su padre, que fue fiscal general, senador de Nueva York y principal candidato presidencial en el momento de su asesinato en 1968.