¿Podrán los 'Sin etiquetas' conseguir un candidato 'anti-Biden-Trump' ahora que Lieberman murió?

Cuando las críticas contra los 'Sin etiqueta' se intensificaban, era Joe Lieberman quien salía a la defensa del grupo poniendo por delante su capacidad de negociar con ambos lados del espectro político y su propia experiencia como líder que no dudaba en chocar con su Partido Demócrata cuando las circunstancias lo ameritaban.

Pero ya no estará el exsenador demócrata (y al final de su carrera, independiente) por Connecticut, quien fue presidente fundador de la organización centrista enfocada en promover el bipartidismo en la política nacional y uno de sus principales promotores y defensores.

Lieberman falleció repentinamente el miércoles debido a complicaciones sufridas por una caída. Tenía 82 años.

Pese a lo que suena como una benevolente misión, los 'Sin etiqueta' irritan a muchas personas de todo el espectro político al tratar de reclutar a un candidato presidencial para un tercer partido, algo que muchos liberales temen que pueda inclinar la balanza a favor de Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo.

Lieberman era el principal defensor de los 'Sin etiquetas'

Lieberman fungió como el principal defensor público de la agrupación y era una fuerza tras bambalinas en las labores de reclutamiento de los 'Sin etiqueta'. Insistió en reiteradas entrevistas, la más reciente de ellas la semana pasada, que el país anhelaba una alternativa a Trump y al presidente Joe Biden.

"Este es el momento para una boleta de unidad bipartidista. Sólo debemos encontrar una fórmula bipartidista sólida para recomendar a los delegados de los 'Sin etiquetas' en el próximo par de semanas. No es fácil", dijo Lieberman a Bloomberg Television la semana pasada.

La historia personal del exsenador explica en parte su afán por superar la polarización, que es ahora mucho más intensa que cuando él andaba por los pasillos del Capitolio.

Demócrata convertido en independiente en sus últimos años en el Congreso, Lieberman nunca tuvo reparos en desviarse de la línea del partido, aunque siempre votó alineado con los demócratas.

En 1998 fue el primer demócrata de alto rango en criticar públicamente a Bill Clinton por su relación con la pasante de la Casa Blanca Monica Lewinsky, pero votó a favor de Clinton cuando el Senado procesó el juicio político al que finalmente sobrevivió.

En 2000 acompañó a Al Gore como compañero de fórmula en las elecciones que casi ganan. En 2008, su excolega, el senador republicano John McCain consideró seleccionarlo para que fuera su vicepresidente, algo que no prosperó por la renuencia de algunos conservadores del Partido Republicano.

¿Cómo queda la búsqueda de un candidato 'Sin etiqueta'?

La muerte de Lieberman no es sólo una pérdida irremplazable para los 'Sin etiquetas', sino que añade un nuevo nivel de incertidumbre a las aspiraciones del grupo para este año.

Apenas horas antes de que se diera a conocer su fallecimiento esta semana, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, quien dos veces fracasó en su intento por obtener la nominación presidencial por el Partido Republicano, anunció su decisión de no sumarse a la boleta de los 'Sin etiquetas'.

Fue el más reciente en una serie de rechazos al grupo de parte de políticos de renombre. Los 'Sin etiquetas', sin embargo, han asegurado un lugar en las boletas presidenciales en más de una docena de estados.

El grupo ya ha cortejado y ha sido rechazado por posibles aspirantes a la Casa Blanca de ambos partidos, incluido el gobernador de Maryland Larry Hogan, el senador demócrata Joe Manchin, el senador republicano Mitt Romney y el gobernador de Georgia Brian Kemp.

Una nueva oleada de críticos pidió el jueves al grupo que deje de lado sus planes para 2024.

"A estas alturas, no estoy seguro de qué más tiene que escuchar el público de los 'Sin etiquetas'. Todas las personas serias que le han dado un vistazo a esta jugada se dan cuenta que sólo estaría ayudando a la elección de Donald Trump", tuiteó Sarah Longwell, fundadora de Votantes Republicanos Contra Trump.

Pero la cúpula del partido no ha comentado aún cuáles son sus planes para 2024, ahora que Lieberman. uno de sus principales motores, ya no está.

