Reportes: Kelly se plantea renunciar por la gestión del escándalo de violencia doméstica de Porter

Fuentes dicen a The New York Times y ABC News que Trump está furisoso por cómo se ha gestionado el escándalo de Porter, y aseguran que Kelly está dispuesto a dimitir.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, se plantea renunciar a su cargo, según dijeron este viernes fuentes no identificadas que trabajan en la institución a The New York Times y a ABC News. El motivo que habría llevado a Kelly a plantearse su marcha es cómo ha gestionado esta semana la dimisión del secretario Rob Porter, acusado de violencia doméstica.

Kelly es uno de los hombres más poderosos e influyentes en la Casa Blanca de Trump. Sin embargo, según ABC, que cita fuentes próximas al presidente, Trump está furioso por cómo se ha manejado el escándalo.

Por lo que dicen las fuentes de The New York Times, la idea de renuncia no es ni inminente ni ha sido formalizada. Un portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, dijo a CNN que Kelly no ha ofrecido su renuncia.

Los reportes presentan una Casa Blanca en plena confusión y con dedos que señalan en todas direcciones.

Otra nota de The Washington Post, que cita a dos funcionarios que no se identificaron, añade más datos sobre la confusión.

Durante una reunión este viernes, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, dio una instrucción a su personal: decir que él sacó de su cargo al secretario Rob Porter 40 minutos después de conocer las denuncias de violencia física y emocional dadas por sus dos exesposas.

"Él dijo a su personal que tomó acciones inmediatas y directas", dijo una de las fuentes al contar que tras el encuentro los asistentes expresaron incredulidad y consideraron como "falsa" la versión de Kelly.



Pero lo explicado este viernes por el jefe de gabinete contradice las declaraciones de los últimos días ofrecidas por la Casa Blanca.





En principio, Kelly trató de respaldar a Porter e incluso trascendió que varios funcionarios le pidieron que no renunciara. Tal fue la defensa inicial de Kelly a su mano derecha que llegó a describirlo como "un hombre íntegro y honorable" y de quien "no tenía palabras suficientes para describir lo bueno que es". Lo llamó "amigo, confidente y una persona de fíarse".

Pero en la reunión del viernes, dice el Post, Kelly incluso dijo a sus subordinados que explicaran al resto del personal que a él le preocupa la violencia doméstica.

El manejo poco transparente de la salida de Porter, ha mermado la credibilidad del jefe de gabinete no solo públicamente sino a lo interno de la residencia oficial, donde las fuentes dijeron al Post que ha perdido el apoyo de muchas personas en el Ala Oeste.



Porter, de 40 años, era el secretario de gabinete de la Casa Blanca y trabajaba codo a codo con el presidente Donald Trump, quien evitó acusarlo y no ha mencionado a las víctimas al hablar del caso. En su posición, ha tenido en sus manos órdenes ejecutivas, memoranda, proyectos que van al Congreso y ha revisado las –polémicas o no– nominaciones a puestos de gobierno antes de que lleguen a manos de Trump.





Estudió en Harvard con el yerno del presidente y asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, y se especializó en política. Pronto se instaló en Washington DC en donde trabajó como jefe de gabinete primero del senador republicano Orrin Hatch (por Utah) y, luego de Mike Lee (por Utah) y Rob Portman (por Ohio).

En enero de 2017, cuando Trump estaba armando su equipo para comenzar el gobierno, eligió a Porter como secretario de gabinete de la Casa Blanca. Así que también trabajó con Reince Priebus, el antecesor de Kelly.

Al conocerse las acusaciones, Porter emitió un comunicado negándolo todo, pero anunciando su renuncia. Esa misma tarde del miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, aseguró que a pesar de las denuncias Porter contaba con el apoyo de la residencia oficial. Poco después, por la noche, Kelly emitió un comunicado condenando la violencia doméstica y asegurando que quedó "en shock" con las acusaciones.



Este jueves por la tarde, el portavoz presidencial Raj Shah dijo que Porter ya no estaba más en la Casa Blanca.