Corte de apelaciones declara que Trump no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos

Un panel de una corte federal de apelaciones dictaminó este martes que el presidente Donald Trump no puede usar una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de personas a las que su administración acusa de pertenecer a una pandilla venezolana, bloqueando así una iniciativa emblemática de la administración destinada a un debate final en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un panel de tres jueces del Quinto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, uno de los tribunales federales de apelaciones más conservadores del país, coincidió en una decisión de 2 a 1 con abogados defensores de los derechos de los inmigrantes y jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no estaba destinada a ser utilizada contra pandillas como el Tren de Aragua, el grupo venezolano al que Trump atacó en su invocación de marzo.

“El uso por parte de la administración Trump de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente rechazado por el tribunal. Esta es una decisión crucial que restringe la postura de la administración de que simplemente puede declarar un estado de emergencia sin supervisión judicial alguna”, dijo este martes Lee Gelernt, quien presentó el caso en nombre de la ACLU.

El gobierno deportó a personas designadas como miembros del Tren de Aragua a una prisión en El Salvador, donde, según argumentó, los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.

En un acuerdo anunciado en julio, más de 250 de los migrantes deportados regresaron a Venezuela.

La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas: la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales. La administración Trump argumentó sin éxito que los tribunales no pueden cuestionar la determinación del presidente de que el Tren de Aragua estaba vinculado al gobierno de Venezuela y representaba un peligro para Estados Unidos, lo que justificaba su aplicación.

El fallo puede ser apelado ante el pleno del Quinto Circuito o directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que probablemente tomará la decisión final sobre el tema.