Inmigración

Qué hacía Dr. Phil junto a agentes de ICE en la redada de inmigrantes en Chicago

Phillip McGraw, mejor conocido como "Dr. Phil", es un conocido presentador de la televisión y partidario de Trump. En octubre de 2024 apareció en un acto de campaña apoyándolo, pero no es un funcionario del gobierno.

Por:
Univision
Video Agentes de ICE arrestan a un inmigrante durante un servicio religioso: ocurrió ante la mirada de sus hijos

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que llevaron a cabo una redada buscando inmigrantes indocumentados en Chicago, estuvieron acompañados de Phillip McGraw, mejor conocido como "Dr. Phil", entre otras personalidades de alto perfil.

Los funcionarios de ICE también contaron con la compañía del "zar de la frontera" Tom Homan, del fiscal general adjunto interino, Emil Bove, y otros altos funcionarios gubernamentales que viajaron a la tercera ciudad más grande de Estados Unidos el domingo para presenciar las redadas.

La presencia de Dr. Phil en las redadas de Chicago

La presencia de Dr. Phil en la operación de Chicago tuvo como fin documentar las redadas anunciadas por Trump en el marco de su llamada política de deportaciones masivas.

El Dr. Phil entrevistó a Homan y transmitió la operación de Chicago en vivo a través de su red de televisión multiplataforma MERIT TV. Varios periodistas también fueron invitados a la operación del domingo.

Dr. Phil explicó en una publicación en X que ICE tenía como objetivo elegir 270 “objetivos de alto valor” y dijo que sus agentes “ no estaban arrasando vecindarios como la gente está tratando de insinuar”.

Un video publicado por Dr. Phil en la misma plataforma, se le ve entrevistando a un detenido que dijo haber nacido en Tailandia. Cuando el detenido se niega a responder de qué se le acusaba, Holman aparece en pantalla diciendo que se le acusa de “delitos sexuales que involucran a niños”.

Dr. Phil es un partidario de Trump, quien en octubre de 2024 apareció en un acto de campaña junto al entonces candidato presidencial republicano, pero no es un funcionario del gobierno.

La autoridad federal de inmigración se extiende más allá del DHS

A pesar de la presencia mediática, pocos detalles de la operación de Chicago se hicieron públicos de inmediato, incluido el número de arrestos.

Pero la gran cantidad de agencias federales involucradas mostró la voluntad del gobierno de ir más allá del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para llevar a cabo las deportaciones masivas prometidas por Trump durante la campaña presidencial.

ICE informó que había realizado 956 arrestos a nivel nacional el domingo y 286 el sábado.

El fiscal general adjunto interino, Emil Bove, dijo que observó a agentes de inmigración del DHS junto con agentes del FBI, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, pero no ofreció detalles sobre la operación, que se produjo días después de que el DHS expandiera a todo el país la autoridad de inmigración para hacer deportaciones expeditas.

Miembros del Departamento de Justicia no suelen estar presentes para observar las operaciones de aplicación de la ley en tiempo real, según indicó USAToday citando a funcionarios que trabajaron en el pasado en tales operativos.

Relacionados:
InmigraciónControl de Inmigración y Aduanas (ICE)DeportacionesPhillip Calvin McGrawDonald Trump

