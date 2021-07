"Me torturaron, me golpearon": los emotivos testimonios de policías durante la audiencia sobre el asalto al Capitolio

"Me torturaron. Me golpearon. Me golpearon con un taser en la base de mi cráneo en numerosas ocasiones. Y continuaron haciéndolo, hasta que grité que tenía hijos. Y dije eso con la esperanza de apelar a la humanidad de algunos de esos individuos y, afortunadamente, algunos intervinieron e intervinieron en mi nombre", dijo el oficial Fanone.