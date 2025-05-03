Trump publica una foto de él mismo vestido de papa, una parodia que no resultó graciosa para algunos

Video Te mostramos en realidad aumentada los secretos de la Capilla Sixtina, protagonista del cónclave

El presidente Donald Trump publicó una foto parodia de él mismo vestido de papa en su plataforma Truth Social, tras bromear diciendo que le gustaría ser el próximo pontífice católico.

La imagen satírica de Trump vestido como el líder de la Iglesia católica fue compartida también en la cuenta oficial de redes sociales de la Casa Blanca.

En la foto se ve a Trump, en lo que parece ser una imagen generada por inteligencia artificial, con el dedo índice derecho apuntando al cielo, luciendo la indumentaria papal, que incluye túnicas blancas, un crucifijo de oro y la mitra (el tocado que los pontífices usan sobre su cabeza).

La publicación, hecha este viernes a última hora de la noche, ocurre después de que Trump bromeara con la prensa esta semana diciendo que le gustaría ser el próximo papa, y a pocos días de que los cardenales inicien el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco, fallecido el 21 de abril.

Al preguntársele quién le gustaría que sucediera al papa Francisco, Trump respondió: "Me gustaría ser papa; esa sería mi primera opción". Trump continuó diciendo que no tenía preferencia, pero que había un cardenal en Nueva York que era "muy bueno". Parecía referirse al arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, un teólogo conservador.

Luego de los comentarios de Trump, Marco Rubio, secretario de Estado y también asesor interino de seguridad nacional, también bromeó sobre ser el próximo papa en una entrevista el jueves en Fox News: "No tienes que ser sacerdote. Nadie lo sabe. Cualquier hombre católico soltero puede ser papa, pero yo me casé y estoy felizmente casado, así que supongo que me lo perderé".

El vicepresidente JD Vance bromeó sobre Rubio: "Creo que podría asumir más responsabilidades. Si tan solo hubiera una vacante para un católico devoto...", indicó en X, en aparente referencia a los múltiples cargos que Rubio ocupa.

La broma de Trump como papa que no cayó bien a alguno

A muchos no les pareció gracioso que el presidente de EEUU, y las cuentas oficiales de la Casa Blanca publicaran una parodia de un líder espiritual para millones de católicos en el mundo. Mucho menos, que Trump publique una broma cuando aun millones de creyentes en el mundo están atravesando un periodo de luto por la muerte del papa Francisco.

"Durante este período de Novemdiales (duelo por la pérdida del Papa Francisco), dejaré esta ofensa de lado porque Trump, con su narcisismo, se excita con nuestra ofensa. Más concretamente, esto confirma lo poco serio e incapaz que es. A sus 78 años, sigue siendo un niño de 10 años, emocionalmente herido y destrozado, mientras busca con desesperación demostrar que puede ser alguien. Su problema: no puede madurar para demostrarlo", dijo Michael Steele, expresidente del Comité Nacional Republicano, exvicegobernador de Maryland.

"Donald Trump, un hombre impío y criminal convicto que engañó a su esposa con una estrella porno, publicando una foto de sí mismo como papa es un insulto directo a los católicos de todo el mundo", indicó la cuenta Republicanos contra Trump.

Trump asistió al funeral del Papa Francisco la semana pasada, su primer viaje al extranjero desde su regreso al poder.

Alrededor del 20% de los estadounidenses se declaran católicos, y algunas encuestas indicaron en noviembre que alrededor del 60% votaron a favor de Trump.

El papa Francisco ha sido posiblemente una de las voces morales más poderosas en el escenario mundial en su crítica a Trump.

Cuando Trump se postuló por primera vez a la presidencia en 2016, Francisco fue implacable en su promesa emblemática de construir un muro fronterizo para sellar las fronteras con México.

"Cualquiera, sea quien sea, que solo quiera construir muros y no puentes no es cristiano", dijo entonces Francisco. Los cardenales se reunirán el 7 de mayo en un cónclave en la Capilla Sixtina del Vaticano para elegir a un nuevo papa.