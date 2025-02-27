El gobierno pronostica que el precio de los huevos en EEUU podría aumentar un 41% más este año

Video ¿Por qué ha subido tanto el precio de los huevos? Te explicamos

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) prevé que los actuales precios ya récord de los huevos podrían aumentar más del 40% en 2025. Eso, después de que la administración del presidente Donald Trump presentara el miércoles los primeros detalles de su plan para combatir la gripe aviar y reducir el costo de este producto tan demandado.

Con énfasis en reforzar la bioseguridad en las granjas para prevenir la propagación del virus, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, indicó que el USDA invertirá 1,000 millones de dólares adicionales, además de los aproximadamente 2,000 millones que ya había destinado desde el inicio del brote en 2022.

La principal razón por la que los precios de los huevos han aumentado hasta alcanzar un promedio récord de 4.95 dólares por docena este mes es que más de 166 millones de aves han sido sacrificadas para limitar la propagación del virus una vez que se han encontrado casos, y la mayoría de ellas han sido gallinas ponedoras. Solo desde principios de año, se han sacrificado más de 30 millones de aves.

Qué más se puede hacer para detener la propagación de la gripe aviar

Los avicultores y productores de huevos ya han estado tomando medidas para protegerse desde el brote de gripe aviar de 2015, como exigir a los trabajadores que se cambien de ropa y se duchen antes de entrar a los cobertizos, usar juegos de herramientas separados y desinfectar cualquier vehículo que ingrese a las granjas.

El problema es que el virus se propaga fácilmente a través de las aves silvestres que migran cerca de las granjas.

El USDA está trabajando para identificar las medidas más eficaces que pueden adoptar los agricultores y ayudar a detectar cualquier debilidad en sus planes.

El departamento ya ha realizado revisiones de bioseguridad en unas 150 granjas y solo una sufrió un brote posteriormente, dijo el USDA, por lo que los funcionarios creen que se puede hacer más para proteger a las aves y van a poner esas revisiones a disposición de más granjas.

Cualquier granja que tenga un brote ahora tiene que someterse a una auditoría de bioseguridad. Y el gobierno ayudará a pagar hasta el 75% de las mejoras necesarias.

Los precios de los huevos seguirán subiendo este año

El USDA ahora prevé que los precios de los huevos aumenten este año hasta en un 41.1% por encima de los niveles actuales, que ya han roto récords. Apenas el mes pasado, se preveía que el aumento sería de 20%.

Y los precios promedio ocultan cuán mala es la situación: en algunos lugares, los consumidores pagan más de un dólar por huevo.

Los altos precios de los huevos, que han aumentado más del doble desde el inicio del brote, costaron a los consumidores al menos 1,400 millones de dólares el año pasado, según un cálculo realizado por economistas agrícolas de la Universidad de Arkansas. Restaurantes como Denny’s y Waffle House han empezado a añadir un cargo extra a los platillos preparados con huevos.

Los precios de los huevos también suelen aumentar cada primavera de cara a la Pascua, cuando la demanda es alta.

¿El plan de la nueva administración bajará los precios?

Rollins reconoció que tomará algún tiempo antes de que los consumidores vean un efecto. Después de todo, las granjas infectadas tardan meses en deshacerse de los cadáveres de los animales, desinfectar el lugar y criar nuevas aves. Pero expresó optimismo de que esto ayudará a los precios.

“Va a llevar un tiempo, creo que ocurrirá en el próximo mes o dos, pero espero que sea para el verano”, dijo Rollins.

Brian Earnest, analista de CoBank, dijo a la AP que valora la nueva mirada de la administración de Trump al problema pero no es optimista. "No veo mucho aquí que suponga un gran cambio con respecto al plan de acción actual".

Los principales grupos comerciales de las industrias de huevos, pollos, pavos y productos lácteos elogiaron en gran medida el plan. La presidenta de la American Egg Board, Emily Metz, dijo que se siente alentada por el deseo de la administración de encontrar la mejor respuesta a través de una combinación de bioseguridad y la exploración del desarrollo de vacunas.

¿Los despidos de DOGE afectarán la lucha contra la gripe aviar?

Rollins dijo que cree que el USDA tiene suficiente personal para responder a la gripe aviar, incluso después de todos los recortes a la fuerza laboral federal que ordenó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk.

“¿Tendremos los recursos necesarios para abordar el plan que acabo de presentar? Estamos convencidos de que los tendremos”, dijo, “a medida que realineamos y evaluamos dónde ha estado gastando dinero el USDA, dónde están invirtiendo su tiempo nuestros empleados”.

La senadora demócrata estadounidense Amy Klobuchar dijo que el nuevo plan es un paso importante, pero el USDA necesita confirmar que volvió a contratar a todos los involucrados en la respuesta a la gripe aviar que fueron despedidos por error.

¿En qué invertirá el dinero el nuevo plan del gobierno?

El plan prevé una inversión de 500 millones de dólares para ayudar a los agricultores a reforzar las medidas de bioseguridad, 400 millones de dólares en ayuda adicional para los directamente afectados por el virus, 100 millones de dólares para investigar y desarrollar potencialmente vacunas y terapias, así como explorar la posibilidad de deshacer lo que la administración considera normas restrictivas de bienestar animal en algunos estados, como el requisito de California de no tener jaulas, aprobado por los votantes.

En un artículo difundido por el diario The Wall Street Journal, Rollins desglosó el plan de inversión del gobierno en cinco puntos. Uno de los puntos está precisamente enfocado en aumentar las medidas de bioseguridad de las granjas.

Rollins escribió que USDA ahora brindará el servicio de evaluación de bioseguridad a las granjas comerciales “sin costo”.

El USDA ya ha repartido entre los agricultores aproximadamente 1,200 millones de dólares por las aves que tuvieron que sacrificar. La ayuda adicional seguirá destinándose a esos pagos y ayudará a los agricultores a traer nuevas bandadas más rápidamente.

La administración está en conversaciones para importar entre 70 y 100 millones de huevos del extranjero en los próximos meses, dijo Rollins. Pero el mes pasado se produjeron 7,570 millones de huevos de mesa, por lo que no parece probable que esas importaciones hagan una diferencia significativa en el mercado.

"Seguiremos adelante con las importaciones sólo si los huevos cumplen con las estrictas normas de seguridad de EEUU y si determinamos que hacerlo no pondrá en peligro el acceso de los agricultores estadounidenses a los mercados en el futuro", escribió la funcionaria en el Journal.

Los funcionarios de la administración Trump han sugerido que las vacunas podrían ayudar a reducir la cantidad de aves que deben sacrificarse cuando hay un brote. Sin embargo, no se ha aprobado ninguna vacuna para su uso generalizado en aves de corral y la industria ha dicho que los prototipos actuales no son prácticos porque requieren inyecciones individuales para cada ave. Además, las aves vacunadas podrían poner en peligro las exportaciones.

