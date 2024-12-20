¿Por qué Trump quiere que se elimine el 'techo de la deuda' antes de regresar a la Casa Blanca?

Donald Trump puso al gobierno federal más cerca de un 'cierre' parcial con su rechazo a un plan inicial para financiarlo los primeros meses de 2025 y su exigencia de que los legisladores resuelvan el tema del límite de endeudamiento de Estados Unidos antes de que él asuma en enero.

El presidente electo también puso en aprietos a los republicanos en el Congreso, que corrieron a pulir el proyecto de presupuesto temporal y le sumaron el suspender por más tiempo, hasta enero de 2027, el llamado 'techo de la deuda'. El esfuerzo fracasó y los dejó en la noche del jueves sin un camino claro a seguir a pocas horas de que algunas oficinas y servicios federales tengan que 'cerrar' hasta que les aprueben más dinero.

PUBLICIDAD

El tema del techo de la deuda fue una de las razones por las que algunos republicanos dieron la espalda al proyecto apoyado por Trump y su líder en la Cámara Baja, Mike Johnson. Era algo que se veía venir por los antecedentes que tienen algunos legisladores republicanos: oponerse fuertemente a que se eleve o suspenda temporalmente el límite hasta el que Estados Unidos puede endeudarse.

El representante de Texas Chip Roy, por ejemplo, dijo que no votará "por otro aumento en el techo de la deuda sin saber al detalle cuáles serán los recortes" al gasto.

Trump había sepultado el miércoles el plan con apoyo bipartidista que buscaba extender el financiamiento del gobierno federal hasta mediados de marzo en medio de una retahíla de críticas de un aliado cercano, el millonario Elon Musk al que encargó evaluar cómo se puede recortar el gasto gubernamental en un grupo externo con nombre de criptomoneda.

"Cualquiera que respalde un proyecto de ley que no aborde la trampa demócrata conocida como 'techo de la deuda' debe afrontar (un proceso electoral de) primaria y ser desechado lo más rápido posible", advirtió Trump en Fox News.

Por qué Trump tocó el asunto de la deuda

Trump regresará a la Casa Blanca el 20 de enero con ambiciosas promesas que costarán mucho dinero y podrían aumentar la deuda estadounidense.

Están, por ejemplo, los recortes de impuestos que reducirán los ingresos del gobierno federal, que ya gasta más dinero del que le entra. Eso en la práctica debería obligar a reducir el gasto para no aumentar la deuda. Pero reducir fuertemente el gasto es tarea complicada, porque buena parte se va en beneficios obligatorios como los cheques del Seguro Social.

PUBLICIDAD

Elevar o suspender otra vez el techo de la deuda podría facilitar la aprobación del plan tributario de Trump en el Congreso. El límite de endeudamiento fue suspendido en 2023 hasta este 1 de enero de 2025. Si los legisladores no se ponen de acuerdo para elevarlo o suspenderlo antes de esa fecha, cosa que muy posiblemente no ocurrirá, el Departamento del Tesoro puede maniobrar con "medidas extraordinarias" por varios meses para evitar problemas pagando la deuda.

La pelea que desde hace unos años suele haber en torno a este tema complica al Congreso y genera ruido y preocupación en los mercados, dado el enorme impacto que tendría que Estados Unidos deje de honrar sus obligaciones.

Algunos ven el asunto como una complicación innecesaria, porque el gobierno se endeuda para poder cumplir con el gasto que ya fue aprobado en el Congreso, no para incurrir en nuevo gasto.

En el primer gobierno de Trump, la aprobación de planes clave como los recortes de impuestos se retrasó por esa pelea, recordó en un reporte el diario The New York Times, y por eso el mandatario electo parece querer sacarse el tema de encima. En un mensaje en la red social Truth Social, Trump admitió que no quiere que "el enredo del 'techo de la deuda' pase a la administración Trump", sino que "se dé en la administración Biden".

Trump pidió eliminar el techo de la deuda, algo que otros ya han apoyado

En medio del lío actual por el plan de presupuesto, Trump también puso sobre la mesa la idea de eliminar por siempre el techo de la deuda. Es una propuesta que ha sido respaldada en el pasado por figuras como la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

PUBLICIDAD

"Cuando el Congreso legisla sobre el gasto y pone en vigor políticas tributarias que determinan los impuestos, esas son decisiones cruciales que el Congreso está haciendo. Si para financiar ese gasto y esas decisiones tributarias es necesario emitir deuda adicional, creo que es muy destructivo poner al presidente y ponerme a mí en una situación en la que puede que no logre hacer los pagos que resultan de esas decisiones pasadas", dijo Yellen en 2021 en el Congreso.

Yellen pasó el trago amargo de rogar por acuerdos en el Congreso para evitar un "nefasto" 'default'.

El más reciente fue en 2023, cuando el Departamento del Tesoro tuvo palabras sombrías como estas: "Expertos coinciden en que, si se da un escenario en el que Estados Unidos deja de pagar parte de su deuda, habría una onda expansiva por toda la economía estadounidense y del mundo. Dado que Estados Unidos nunca ha incumplido con sus obligaciones, es incierto el alcance de las repercusiones negativas relacionadas con un 'default'. Pero probablemente tenga repercusiones catastróficas en Estados Unidos y los mercados alrededor del mundo".

En otras palabras: lo que asusta a los mercados son la posibilidad de un 'default' y las visibles peleas de los republicanos y demócratas cada vez que tienen que abordar el asunto del 'techo de la deuda'.

Grupos como la Government Accountability Office (GAO) también han recomendado eliminarlo y poner en práctica procesos en los que el Congreso apruebe al mismo tiempo el gasto y la capacidad del país para endeudarse.

PUBLICIDAD

"Eliminar el actual proceso del 'techo de la deuda' no impide que el Congreso apruebe políticas para mejorar la sostenibilidad del camino fiscal del país", dijo la GAO en un informe enviado al Congreso este diciembre.

Mira también: