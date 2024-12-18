Trump rechaza plan bipartidista de financiación, lo que amenaza con un cierre parcial del gobierno antes de Navidad

Video Trump da su respaldo a Mike Johnson para otro periodo como líder de la Cámara de Representantes

Donald Trump rechazó abruptamente este miércoles un plan bipartidista de financiación que pretendía evitar un posible cierre del gobierno en Navidad y pidió una renegociación del mismo, a pocos días de que este viernes se agote la financiación federal.

El presidente electo le dijo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al resto de republicanos que renegocien el acuerdo, cuando los legisladores trataban de terminar su labor antes de regresar a casa para las vacaciones.

"Los republicanos deben SER INTELIGENTES y DUROS", dijeron Trump y el vicepresidente electo JD Vance en una declaración conjunta.

Trump hizo en su lugar una propuesta casi irreal para mantener los fondos gubernamentales junto con una disposición mucho más controvertida para aumentar el límite de deuda de la nación, algo que su propio partido rechaza de manera habitual.

"Se ha ordenado a los republicanos de la Cámara de Representantes que cierren el gobierno", dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. “Y perjudican a la clase trabajadora estadounidense a la que dicen apoyar. Si rompes el acuerdo bipartidista, te haces cargo de las consecuencias”.

¿Cuáles son las críticas de algunos republicanos al plan bipartidista de financiación del gobierno?

El proyecto de ley ya estaba al borde del colapso desde el momento en que los conservadores de extrema derecha y el aliado multimillonario de Trump, Elon Musk, rechazaron el plan.

Algunos legisladores criticaron el enorme proyecto de ley de 1,500 páginas por su aumento del gasto, que incluye sus primeros aumentos salariales en más de una década. Varios republicanos estaban a la espera de que Trump indicara en qué sentido deberían votar.

“Esto no debería aprobarse”, escribió Musk en la plataforma X a primera hora de este miércoles.

La posición de Trump no es una sorpresa para Johnson, que al igual que otros presidentes republicanos de la Cámara de Representantes anteriores a él, no ha podido convencer a su mayoría de que acepte las necesidades rutinarias de las operaciones del gobierno federal, que preferirían recortar.

Ni siquiera la muy necesaria ayuda para desastres —unos $100,400 millones tras los huracanes Helene y Milton y otras calamidades naturales que asolaron los estados este año— y los $10,000 millones en asistencia económica para los agricultores lograron convencer al Partido Republicano, que recorta el presupuesto.

Todo esto demuestra lo difícil que resultará para los republicanos el año que viene —cuando tomen el control de la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca— unirse para dirigir la nación.

Y subraya hasta qué punto Johnson y los líderes del Partido Republicano dependen de la aprobación de Trump para que cualquier paquete legislativo logre ser aprobado.

“¿Qué quiere el presidente Trump que hagan los republicanos? (...) Si no hay una dirección, reina la confusión”, dijo el senador saliente Mitt Romney, republicano por Utah.

Musk, que codirigirá el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, encabezó la campaña en contra del plan, y advirtió que "cualquier miembro de la Cámara o del Senado que vote a favor de este escandaloso proyecto de ley de gasto merece ser expulsado en dos años".

Merece ser tenida en cuenta cualquier amenaza que provenga de Musk, teniendo en cuenta que es el hombre más rico del mundo, que ayudó a financiar la victoria de Trump y que puede usar fácilmente su America PAC para hacer o deshacer carreras políticas.

¿Qué dicen los demócratas del nuevo plan?

El representante demócrata por Maryland Jamie Raskin aseguró que este es el problema con “una oligarquía en la que un puñado de personas ricas lo manejan todo y donde se supone que todos deben vivir con miedo de ellos; y su riqueza se convierte en un instrumento de poder coercitivo sobre todo”.

Se espera que los demócratas, que negociaron el plan final con Johnson y el liderazgo republicano del Senado, ofrezcan suficiente apoyo para ayudar a asegurar su aprobación, como suele suceder con los proyectos de ley importantes. La financiación del gobierno federal se agota a la medianoche del viernes.

“Cuanto antes actúe el Congreso, mejor”, dijo el líder demócrata de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. “Como siempre, la cooperación bipartidista debe liderar el camino; no podemos permitir demoras de último minuto”.

El paquete final extiende los programas y servicios gubernamentales existentes en sus niveles operativos actuales por unos meses más, hasta el 14 de marzo de 2025.

La medida provisional es necesaria porque el Congreso no ha logrado aprobar sus proyectos de ley de asignaciones anuales para financiar todas las diversas agencias del gobierno federal, desde el Pentágono y los aparatos de seguridad nacional, hasta la salud, el bienestar, el transporte y otros servicios domésticos de rutina.

Cuando el año fiscal terminó el pasado 30 de septiembre, el Congreso simplemente evitó el problema al aprobar un proyecto de ley de financiación temporal que vence este viernes.

Pero el proyecto de ley va más allá de la financiación rutinaria y agrega otras medidas que los legisladores están tratando de impulsar para su aprobación antes del final de esta sesión del Congreso, especialmente porque algunos funcionarios electos no regresarán en el nuevo año.

El aumento salarial previsto en el plan bipartidista de financiación del gobierno

Algunos legisladores expresaron su preocupación por el hecho de que el proyecto de ley anule una disposición de congelación salarial que se incluyó en la medida de gasto a corto plazo anterior.

Ese cambio podría permitir un ajuste salarial máximo del 3.8% o $6,600 en 2025, lo que elevaría su salario anual a $180,600, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.

La última vez que los miembros del Congreso recibieron un aumento fue en 2009, cuando el salario se incrementó un 2.8% hasta los $174,000 anuales. Si el salario de los miembros no se hubiera congelado desde 2009, los salarios serían actualmente de unos $217,900.

"¿En qué medida merecemos un aumento salarial?" planteó el representante Ralph Norman, republicano por Carolina del Sur.

