Por qué Melania Trump pidió públicamente despedir a una funcionaria de la Casa Blanca

“(Ricardel) no merece más el honor de trabajar en esta Casa Blanca”, dijo a través de un comunicado la portavoz, Stephanie Grisham. Un día después de este mensaje, la asesora estaba recogiendo sus pertenencias para irse.

Asientos de avión



Según detallan medios como The Washington Post y The New York Times, Ricardel se enojó porque los asientos en el avión fueron asignados a una comitiva de seguridad más grande de lo habitual y un pequeño cuerpo de prensa y ninguno le fue asignado para Ricardel u otros empleados del Consejo de Seguridad Nacional.