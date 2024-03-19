El motivo por el que Trump amenaza con deportar al príncipe Harry si regresa a la Casa Blanca

Video En un minuto: Abogados dicen que Trump no tiene como pagar la fianza de $464 millones

El expresidente Donald Trump dijo que el príncipe Harry podría ser deportado de Estados Unidos por haber mentido sobre su consumo de drogas en su solicitud de visa. Según Trump, el segundo hijo del rey Carlos III no debería recibir un trato especial.

Trump hizo la polémica declaración en un adelanto de una entrevista con el medio conservador británico GBNews que se transmite este martes por la noche.

La rencilla entre Trump y el principe Harry y Meghan Markle es de vieja data

"Tendremos que ver si saben algo sobre las drogas, y si mintió, se tendrán que tomar las medidas apropiadas", dijo Trump entrevistado por el comentarista ultraconservador Nigel Farage, uno de las figuras claves del movimiento Brexit que llevó a la separación de Reino Unido de la Unión Europea.

Farage preguntó si eso podría significar “no quedarse en Estados Unidos”, a lo que Trump respondió: “Oh, no lo sé. Tendrás que decírmelo, tienes que decírmelo. Uno habría pensado que deberían haberlo sabido desde hace mucho tiempo”.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han estado en la mira de figuras conservadoras de Reino Unido y también de Estados Unidos desde que renunciaron a sus obligaciones como miembros de la familia real británica y se mudaron a California.

No es la primera vez que Trump comenta sobre el príncipe Harry y su esposa. En una entrevista con Piers Morgan en abril de 2022, el expresidente dijo: “No soy fan de Meghan, no soy fan y tuve razón desde el principio. Creo que al pobre Harry lo están guiando por la nariz”.

"A Harry lo llevan a látigo, ¿conoces la expresión?", Trump le preguntó a Morgan.

En 2016 durante un programa de Comedy Central, la entonces actriz expresó su desagrado por Trump, a quien llamó “misógino” y “divisivo”, agregando que mudaría a Canadá si ganaba las elecciones ese año, como finalmente ocurrió.

Trump calificó el comentario de Markle como “asqueroso”.

¿Mintió Harry en su aplicación para su visa estadounidense?

El estatus migratorio del príncipe Harry ha estado en el centro de una controversia creada por activistas conservadores de Heritage Foundation, que el año pasado demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener acceso a los registros de inmigración del príncipe.

En su libro de memorias Spare, Harry admitió haber consumido diversas drogas y sustancias psicotrópicas, algo que podría haber sido necesario que revelara en la solicitud de su visa.

Hasta el momento el DHS ha combatido los intentos de la Heritage Foundation para obtener los documentos alegando la privacidad del príncipe, pero la semana pasada el juez Carl Nichols de la corte federal de distrito en Washington pidió ver la documentación antes de tomar una decisión.

Trump dijo al periódico británico Daily Express durante la Conferencia de Acción Política Conservadora CPAC el mes pasado que de ganar las elecciones Harry se quedará “solo”.

“Yo no lo protegeré”, dijo el expresidente. “Traicionó a la reina. Eso es imperdonable. Se quedará solo en lo que a mí respecta”.