El Pentágono prepara el despliegue de 3,000 soldados adicionales en la frontera con México

Video ¿México debería preocuparse por los sobrevuelos de drones de la CIA en su territorio? Lo analizamos

El Pentágono prepara el despliegue de unos 3,000 soldados de su tropa más especializada en combate a la región de la frontera con México, de acuerdo con reportes de los diarios The New York Times y The Washington Post.

Según los reportes, los soldados pertenecen a las fuerzas de combate que permanecen en el Fuerte Carson en Colorado. Los uniformados serán desplegados dentro de unos días, según fuentes consultadas por el Times.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Pentágono, los efectivos militares desplegados forman parte del Equipo de Combate de la Brigada Stryker (SBCT) y de un Batallón de Aviación de Apoyo General.

“Para reforzar y ampliar las actuales operaciones de seguridad fronteriza para sellar la frontera y proteger la integridad territorial de los Estados Unidos, una prioridad para el presidente”, dice el boletín.

De acuerdo con el Post, los vehículos tipo Stryker tienen un blindaje especial y son capaces de transportar hasta 11 soldados. Este tipo de vehículos han sido utilizados en zonas de guerra como Ucrania, Irak y Afganistán.

El gobierno del demócrata Joe Biden, por ejemplo, envió esos vehículos a las fuerzas ucranianas, que las usaron en su incursión en la región rusa de Kursk.

El Pentágono busca sumar 10,000 soldados en la frontera con México, según reportes

Según el Times, el Pentágono busca desplegar un total de 10,000 soldados a la zona fronteriza con México.

Pero esos elementos se agregarán a los que estaban antes de la inauguración de Trump en la región y a los que fueron desplegados tras el inicio del nuevo gobierno.

Poco después de su inauguración, el Pentágono desplegó unos 1,600 elementos a la frontera, sumándose a unos 2,500 reservistas que ya estaban ahí antes de la toma de posesión.

El viernes el Comando Norte informó del despliegue de 1,100 tropas, que a su vez se agregaron a cientos de tropas de la 10.ª División de Montaña en Fort Drum, Nueva York que fueron enviados ahí.

De acuerdo con el Times, en total los elementos en la frontera ya suman unos 9,000. Además, de acuerdo con el diario, funcionarios del Cuerpo de Infantes de Marina dijeron que se les podría pedir que desplieguen 2,500 o más marines adicionales.

El despliegue de tropas a la frontera está en línea con la directriz de Trump de considerar la situación en la frontera una “emergencia nacional”, pese a que los arrestos de inmigrantes sin autorización para entrar al país han caído drásticamente tras el ascenso del republicano.

Las cifras de detenciones de inmigrantes irregulares ya habían registrado una reducción antes del fin del gobierno de Biden, quien logró acuerdos con el gobierno mexicano para frenar el flujo de migrantes hacia suelo estadounidense.

Los soldados hasta ahora construyen barreras y dan apoyo a otras agencias

De acuerdo con los reportes, hasta el momento las tropas desplegadas están enfocadas en construir barreras a lo largo de la frontera y en dar apoyo a otras agencias de seguridad.

Durante su primera gestión, Trump también había ordenado el despliegue de tropas a la frontera, diciendo falsamente que el flujo irregular de migrantes era similar a una “invasión”.

En su primer mandato el gobierno de Trump desplegó unos 8,000 soldados a la frontera y las tareas que llevaron a cabo fueron similares a las de ahora.

Pero el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, tras asumir el cargo no descartó que el Trump invoque la antigua Ley de Insurrección que permitiría el uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad.

Los críticos de Trump han advertido que si el republicano invoca esa ley, la medida podría derivar en violaciones a los derechos humanos ante la falta de capacitación de los soldados para desempeñarse como policías.

Hegseth amagó a contrapartes mexicanas con acciones militares unilaterales

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, en una llamada reciente con sus contrapartes mexicanas, Hegseth dijo que si el gobierno mexicano no abordaba la colusión entre el gobierno y los carteles, el ejército estadounidense podría tomar medidas unilaterales.

“Los altos mandos de México que estaban en esa llamada estaban sorprendidos y enojados, sintiendo que estaba sugiriendo una acción militar estadounidense dentro de México, dijeron estas personas”, reportó el Journal.

De acuerdo con una fuente consultada por el diario, entre los funcionarios de seguridad mexicanos “existe la percepción” de que Trump busque ordenar un despliegue de tropas en suelo mexicano, incluso sin la autorización del gobierno mexicano.

“La sugerencia de Hegseth de una posible acción militar estadounidense tocó una fibra sensible de los generales mexicanos, quienes se crían con historias de pasadas intervenciones armadas estadounidenses, incluida la guerra mexicano-estadounidense de 1846 que le costó al país la mitad de su territorio”, agregó el diario.

