Pelosi y Trump se desprecian públicamente en el discurso del Estado de la Unión: ella rompe su discurso y él no le da la mano

La líder demócrata no se quedó atrás y dio varias señales del poco respeto que le inspira Trump. Usualmente la presidenta de la Cámara de Representantes anuncia al mandatario diciendo: “Miembros del Congreso, tengo el alto privilegio y el honor de presentarles al presidente de Estados Unidos". Esta vez Pelosi sólo dijo: “Miembros del Congreso, el presidente de Estados Unidos”.

Cuando le preguntaron por qué lo hizo, la líder demócrata respondió “Fue lo más cortés de hacer considerando la alternativa”. Pelosi estaba visiblemente molesta no solo por el desdén de Trump, sino también por el contenido del discurso del Estado de la Unión, en el que pasó la mayor parte del tiempo sentada mirando los papeles.

Desgaste progresivo

Ciertamente la relación entre Trump y Pelosi está en su punto más bajo, pero no llegó aquí de un día para otro. Atrás quedó la entrevista con CNN en 2008 donde el entonces empresario Donald Trump habló con estima de la líder demócrata: "Cuando entró por primera vez y fue nombrada presidenta de la Cámara Baja, la conocí. Y estoy muy impresionado con ella. Creo que es una persona muy impresionante. Me gusta mucho", dijo.

Pero más aún, se convirtió en una de las caras más visibles del repudio a Trump en Washington, una que no tiene reparos para frenar su personalidad y comentarios. En diciembre de 2018 a un poco más de un mes de las elecciones legislativas, Pelosi fue a una reunión a la Casa Blanca para negociar sobre el cierre de gobierno. Cuando Trump intentó socavarla sugiriéndole que estaba en una situación en la que no le resultaba fácil hablar en este momento, Pelosi respondió: "Señor presidente, por favor no caracterice la fuerza que aporto a esta reunión como la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes que acaba de tener una gran victoria", dijo.