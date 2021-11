Cámara de Representantes aprueba el plan social y ambiental de Biden, un día después de lo previsto

El debate que siguió para proceder a la aprobación de la ley estaba previsto que fuese rápido y no durara más de una hora, pero terminó prolongándose hasta las 5:00 am, debido al discurso maratónico de McCarthy, en el que no solo atacó la legislación, sino también al gobierno de Biden, hizo bromas sobre la historia y burlas hacia los demócratas, a veces vociferando.