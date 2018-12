Según la agencia AP, McGurk dice en su carta de renuncia —entregada el viernes al secretario de Estado, Mike Pompeo— que los terroristas estaban huyendo por los distintos ataques que han sufrido de las fuerzas de la coalición. Pero aclara que aún no estaban derrotados y que el retiro de las tropas estadounidense de Siria podría volver a preparar el terreno para que ISIS se fortalezca de nuevo.

La dimisión de ambos funcionarios ocurre en momentos en que Trump no solo anunció el retiro de las tropas estadounidenses de Siria, sino que también existe la posibilidad de que tome una decisión similar con el contingente militar que se encuentra en Afganistán.

El diario The New York Times dijo en un reporte esta semana, basado en información de oficiales familiarizados con el plan, que el gobierno de Trump se plantea reducir a la mitad el número de efectivos militares en ese país, con lo que más de 7,000 de los 14,000 que están desplegados podrían comenzar a retornar a casa en las próximas semanas. Una información similar fue publicada por el diario The Wall Street Journal.