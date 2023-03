Fox News, la desinformación y lo que revela la comunicación interna entre presentadores y directivos

En un correo electrónico del 19 de noviembre de 2020 Rupert Murdoch, dueño de Fox News, describe al aún presidente Trump como una persona peligrosa. “ El verdadero peligro es lo que podría hacer como presidente”, dijo Murdoch en una comunicación interna. ¡Aparentemente no duerme y rebota en las paredes! No sé Melania, pero sus hijos no lo ayudan”.