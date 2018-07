Obama advierte sobre "los hombres fuertes" en un apasionado discurso: estas fueron las frases más duras

"Se está moviendo a un ritmo que parecía inimaginable hace unos años. No estoy siendo alarmista, simplemente estoy hablando de hechos", dijo el expresidente, quien además agregó que "la política de los hombres fuertes" se está imponiendo, una clara crítica a la Casa Blanca y a la forma en que Trump está manejando los asuntos de Estado.

Obama insistió en que las leyes deben cumplirse, pero "mientras se respeta a los seres humanos". También señaló que no era equivocado hacer hincapié en la defensa de las fronteras nacionales, pero que ello no puede ser una excusa para implementar políticas migratorias "basadas en la raza, la etnia o la religión".

"Tienes que creer en los hechos. Sin hechos, no hay bases para la cooperación. Si digo que esto es un podio y ustedes dicen que esto es un elefante, será difícil para nosotros poder cooperar ", aseveró.

"No se puede encontrar un terreno común si alguien dice que el cambio climático simplemente no está sucediendo, cuando casi todos los científicos del mundo nos dicen que sí. No sé por dónde empezar a hablar sobre esto. Si dices que es un engaño elaborado, ¿por dónde empezamos?", aseveró.