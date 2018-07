Los republicanos le recuerdan a Trump que "Rusia no es un aliado" y lo condenan públicamente

Una de las voces republicanas más poderosas del Congreso, Paul Ryan , ha expresado no solo su condena a Trump sino su apoyo absoluto a la justicia de Estados Unidos. En un comunicado ha dicho enfático : “No hay ninguna duda sobre la interferencia de Rusia en las elecciones y sus intentos continuos por minar la democracia aquí y en todo el mundo” . Además, le ha advertido al presidente que no debería considerar a Rusia “nuestro aliado”.

McCan calificó las actuaciones de este lunes como un error trágico. “Trump no solo se mostró incapaz sino poco deseoso de pararse frente a Putin” , condenó el senador que añadió “Ningún presidente anterior se ha humillado más abyectamente ante un tirano.

Figuras de perfil más bajo como el senador Mitch McConnell no distan mucho de McCain y de Ryan: “Los rusos no son nuestros amigos, lo he dicho repetidas veces y lo vuelvo a decir hoy, tengo plena confianza en nuestros servicios de inteligencia y los hallazgos que han anunciado”. El senador Ben Sasse, republicano de Nebraska, calificó la actitud del presidente Trump de “bizarra y completamente errada”, mientras que Jeff Flake, le dedicó un solo adjetivo: “vergonzosa”.