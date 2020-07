"No me criaron para aceptar el abuso de los hombres": Ocasio-Cortez responde al republicano Ted Yoho

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, acudió al piso de la Cámara el jueves por la mañana para rechazar los insultos que le lanzó el representante Ted Yoho, republicano de Florida, a principios de esta semana.

El pasado lunes, Yoho se enfrentó a Ocasio-Cortez en los escalones del Capitolio, calificándola de "desagradable" por vincular la pobreza con las tasas de criminalidad en la ciudad de Nueva York.

"Estaba ocupándome de mis asuntos subiendo las escaleras, y el representante Yoho me puso el dedo en la cara. Me llamó desagradable. Me llamó loca. Dijo que estaba fuera de mi mente. Y me llamó peligrosa", dijo Ocasio-Cortez.

La congresista dijo que respondió a Yoho que sus comentarios fueron groseros y se alejó para emitir su voto. Luego, como The Hill informó por primera vez, se escuchó a Yoho usar un insulto sexista.

"Había reporteros en el frente del Capitolio, y frente al reportero, el representante Yoho me llamó, y cito, una 'f*****g bitch ", dijo.

Ocasio-Cortez, una voz clave en el movimiento progresista y un blanco frecuente de los republicanos, dijo que ese tipo de abuso verbal no es nuevo y le preocupa la creciente aceptación del lenguaje deshumanizante y misógino hacia las mujeres.

"Este tema no se trata de un incidente. Es cultural. Es una cultura de impunidad, de aceptar la violencia y el lenguaje violento contra las mujeres y toda una estructura de poder que lo respalde", dijo.

Un día antes, Yoho ofreció una disculpa por la "manera abrupta" que usó en una confrontación verbal con la representante Alexandria Ocasio-Cortez, pero negó apuntarle con un insulto sexista.

"Después de haber estado casado por 45 años con dos hijas, conozco muy bien mi idioma. Nunca se habló de los insultos ofensivos con las palabras que me atribuyó la prensa y si fueron interpretados de esa manera, me disculpo por su malentendido ".

Sin embargo, Ocasio-Cortez describió los comentarios de Yoho como "excusas para su comportamiento" y aseguró que el congresista usó a los miembros de su familia como un "escudo" por su lenguaje grosero.

"No podía permitir que mis sobrinas, no podía permitir que las víctimas de abuso verbal vieran eso. Ver esa excusa y ver que nuestro Congreso la acepte como legítima y aceptarlo como una disculpa y aceptar el silencio como una forma de aceptación. No podía permitir que eso permaneciera ", dijo.

" Tener una hija no hace que un hombre sea decente. Tener una esposa no hace a un hombre decente. Tratar a las personas con dignidad y respeto hace a un hombre decente. Y cuando un hombre decente se equivoca, como todos estamos obligados a hacer, intenta hacerlo mejor y se disculpa ", dijo.

"También soy la hija de alguien. Afortunadamente, mi padre no está vivo para ver cómo Yoho trató a su hija", continuó diciendo. "Mi madre vio la falta de respeto de Yoho en el piso de esta Cámara hacia mí por televisión. Y estoy aquí porque tengo que mostrarles a mis padres que soy su hija y que no me criaron para aceptar el abuso de los hombres".

Tras los comentarios de Ocasio-Cortez, los colegas demócratas se unieron para condenar los comentarios de Yoho y le pidieron que emitiera una disculpa formal.

"Lo que hizo mi colega de Florida fue inaceptable", dijo la representante Pramila Jayapal, D-Wash. "Fue violento. Fue sexista. Y creo que necesita disculparse. No porque hará que nuestra colega, Ocasio-Cortez, se sienta mejor, sino porque él también necesita aprender cómo se ve un comportamiento inaceptable y alcanzar el nivel del cargo para el que ha sido elegido ".



En declaraciones a los periodistas más tarde el jueves, el líder de la minoría de la Cámara Kevin McCarthy, republicano por California, dijo que pensaba que la respuesta de Yoho era suficiente.

"En Estados Unidos, sé que las personas cometen errores. Somos una nación que perdona. También creo que cuando alguien se disculpa, debería ser perdonado", dijo. "No entiendo que vamos a tomar otra hora en el piso para debatir si la disculpa fue lo suficientemente buena o no".

En su conferencia de prensa semanal, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, calificó los comentarios de Yoho como una "manifestación de actitudes en nuestra sociedad" y señaló que ha sido llamada nombres ofensivos durante los últimos 18 años.

"No hay límite para la falta de respeto o la falta de reconocimiento de la fuerza de las mujeres y nada es más saludable para nuestro gobierno, para nuestro gobierno, para nuestro país, que la mayor participación de mujeres y mujeres serán tratadas con respeto ", dijo.

