China responde a la nueva amenaza de Trump: "No queremos una guerra arancelaria, pero no le tememos"

China indicó este domingo que no retrocederá ante la amenaza de otro arancel del 100% por parte del presidente Donald Trump y tomará represalias si este finalmente decide implementarlo.

Pekín instó a Estados Unidos a resolver las diferencias a través de negociaciones en lugar de amenazas.

"Si Estados Unidos insiste en actuar de forma unilateral, China tomará con firmeza las medidas correspondientes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”, afirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado publicado en línea. "La postura de China es consistente: no queremos una guerra arancelaria, pero no le tememos", agregó.

La respuesta de Pekín llega dos días después de que Trump amenazara con aumentar el impuesto sobre las importaciones de China para el 1 de noviembre. Esto ante las nuevas restricciones chinas sobre la exportación de tierras raras, un material clave para muchos productos de consumo y militares.

El intercambio amenaza con descarrilar una posible reunión entre Trump y el líder chino, Xi Jinping, que se esperaba que tuviera lugar en Corea del Sur en dos semanas, y poner fin a la tregua en una guerra arancelaria en la que las tarifas de ambas partes llegaron a superar brevemente el 100% en abril.

Trump ha aumentado los impuestos sobre las importaciones de muchos socios comerciales de Estados Unidos este año, buscando obtener concesiones a cambio de reducciones arancelarias. China ha sido uno de los pocos países que no ha retrocedido, confiando en su poder económico.

"Recurrir frecuentemente a la amenaza de altos aranceles no es la manera correcta de llevarse bien con China", señaló el Ministerio de Comercio en su publicación en línea, que pidió abordar cualquier preocupación a través del diálogo.

China y EEUU se acusan mutuamente de violar la cooperación comercial

Ambas partes acusan a la otra de violar el espíritu de la tregua al imponer nuevas restricciones al comercio.

Trump dijo que China se está "volviendo muy hostil" y que está manteniendo al mundo cautivo al restringir el acceso a metales y componentes magnéticos de las tierras raras.

La publicación del Ministerio chino de Comercio dijo que Estados Unidos ha introducido varias nuevas restricciones en las últimas semanas, incluyendo la expansión del número de empresas chinas sujetas a controles de exportación de Estados Unidos.

También afirmó que Washington está ignorando las preocupaciones chinas al seguir adelante con nuevas tarifas portuarias sobre barcos chinos que entran en vigor el martes. China anunció el viernes que impondría tarifas portuarias a los barcos estadounidenses en respuesta.

"Estas acciones (...) han causado grave daño a los intereses chinos y han socavado seriamente la atmósfera de las conversaciones económicas y comerciales entre las dos partes", advirtió el ministerio.

Las nuevas regulaciones de China sobre las tierras raras

Las nuevas regulaciones de Pekín requieren que las empresas extranjeras obtengan una aprobación especial para exportar artículos que contengan incluso pequeñas trazas de elementos de tierras raras provenientes de China. Estos minerales críticos son necesarios en una amplia gama de productos, desde motores a reacción, sistemas de radar y vehículos eléctricos hasta productos electrónicos de consumo, incluidos laptops y celulares.

China representa casi el 70% de la minería mundial de tierras raras y controla aproximadamente el 90% del procesamiento global de tierras raras. El acceso a este material es un punto clave de contención en las conversaciones comerciales entre Washington y Pekín.

La publicación del ministerio indicó que se otorgarían licencias de exportación para usos civiles legítimos, señalando que los minerales también tienen aplicaciones militares.

Con información de AP.

