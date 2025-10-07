China se venga de los aranceles de Trump: ha comprado $0 a estos agricultores desesperados

El presidente Donald Trump se ha topado con una enorme y costosísima pared china. Y por ello evalúa un paquete de ayuda para los productores de soja de Estados Unidos entrampados en su pelea comercial con el gigante asiático.

Esto porque Pekín está boicoteando ese producto estadounidense y comprándolo a otras naciones fuertes en materias primas agrícolas como Argentina y Brasil.

En esta ocasión, los agricultores de Estados Unidos temen que no se logre un acuerdo a tiempo y se queden sin vender su cosecha de este año al que había sido hasta este año su mayor comprador.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo hace unos días a CNBC que habrá anuncios sobre "un apoyo sustancial a nuestros agricultores, especialmente a los productores de soja". Ese anuncio, según el secretario, podría darse tan pronto como este martes.

Se desconocen los detalles del potencial paquete de ayuda, que llegaría mientras las dos economías más grandes del mundo siguen sin alcanzar un acuerdo comercial y mientras China ha tomado la decisión de frenar completamente sus compras de soja a Estados Unidos.

China, que por muchos años ha sido el mayor comprador de la soja estadounidense, adquirió cargamentos por última vez en mayo. No ha comprado nada en esta temporada de cosecha que arrancó en septiembre.

"Los agricultores de soja de nuestro país están siendo afectados porque China, por razones relacionadas únicamente con la negociación, no les está comprando", escribió Trump en la red social Truth Social la semana pasada. "Hemos hecho tanto dinero con los aranceles que tomaremos una pequeña parte de ese dinero para ayudar a nuestros agricultores", agregó.

"Me reuniré con el presidente Xi, de China, en cuatro semanas y la soja será un importante tópico de conversación", acotó.

¿Cuánto dinero está en juego? Unos $15,000 millones

China compra soja estadounidense principalmente para alimentar ganado y extraer su aceite. Esa soja es tan importante que representa la mayor exportación alimenticia de Estados Unidos. Representa, además, el 14% de todos los productos agrícolas que salen de Estados Unidos.

En los últimos años, Pekín ha comprado el 25% de la soja estadounidense.

Visto en números: los productores estadounidenses cosecharon $60,700 millones de soja, o casi 4.3 millones de bushels, en el año comercial 2022-2023, de acuerdo con la Asociación de Soja de Estados Unidos. Poco más de la mitad de esa cantidad fue exportada.

Illinois es el mayor estado sojero del país. Iowa, Nebraska y Minnesota también son productores importantes de esa materia prima.

Se espera que Trump y Xi Jinping se reúnan al margen de la cumbre anual del grupo de Cooperación Económica del Asia-Pacífico que será celebrada en octubre en Corea del Sur.

Durante la primera guerra comercial de Trump con China, el presidente dio en 2019 más de $22,000 millones en ayudas a los agricultores de Estados Unidos y otros $46,000 millones en 2020, monto que también incluyó apoyo por la pandemia del covid-19.

Los agricultores dicen que se les agota el tiempo

Caleb Ragland, un productor de Kentucky que preside la Asociación de Soja de Estados Unidos, saludó el que Trump haya reconocido los problemas que afrontan y dijo que se necesitan acciones para evitar que algunos de ellos se queden sin sus negocios.

Incluso antes de la guerra comercial ya estaban siendo apretados por un alza en los costos y una baja en los precios a los que vendían sus cosechas. Y, ahora, se han quedado sin su mayor cliente: China.

"Es simplemente desafortunado que nos estén usando como ficha de cambio en esta guerra comercial que no causamos nosotros", dijo Ragland.

Agregó que se está agotando el tiempo para que ambos gobiernos lleguen a un acuerdo, porque ya China ordenó a países como Brasil y Argentina soja que será entregada en diciembre. Temen que, si no se logra un pacto pronto, Pekín los esquive por completo esta temporada.

"Si pasan otros dos meses, habrá una nueva cosecha de soja en Brasil y Argentina. Y nos van a pasar totalmente por alto si no somos cautelosos", dijo Ragland.

China impuso un arancel de 20% a la soja de Estados Unidos desde que Trump anunció sus tarifas en la primavera, por eso es que la soja estadounidense ya no se vende a un precio competitivo.

Estos aranceles chinos se deben a los que puso Trump alegando que Pekín no ha hecho suficiente para frenar el flujo de los químicos que se usan en la elaboración de fentanilo. También están relacionados con los llamados 'aranceles recíprocos' de Trump, que fueron recortados a una tasa universal de 10%.

Algunos expertos creen que China podría suavizar el arancel del 20% a la soja si Estados Unidos suspende las tarifas relacionadas con el flujo de fentanilo.

Gabriel Wildau, director de la consultora Teneo, consideró que el asunto de la soja es el más fácil de resolver para ambos gobiernos. "China necesita la soja y Estados Unidos tiene para vender. A China prácticamente no le cuesta nada volver a comprar soja a Estados Unidos y dejar la de Brasil y Argentina", dijo.

"Si Washington y Pekín no logran un acuerdo sobre la soja, entonces no hay mucha esperanza en que alcancen acuerdos en otros asuntos más espinosos como los controles de exportación", consideró.

