"No se preocupen por China, todo va a estar bien": Trump calma a los mercados con su notable cambio de tono

Trump pausa por otros 90 días los aranceles a China para extender las negociaciones comerciales

Donald Trump reaccionó al caos desatado en los mercados el viernes pasado por su anuncio de nuevos aranceles del 100% a China con una especie de llamado a la calma, con su particular estilo.

" No se preocupen sobre China, todo va a estar bien. El muy respetable presidente Xi solo ha tenido un mal momento", escribió el domingo por la tarde en su red social Truth Social, lo que se sintió en subidas en los activos futuros de las principales bolsas.

Se trata de un notable cambio de tono respecto su reacción el viernes al anuncio de China de nuevas tarifas portuarias a los barcos estadounidenses, lo que fue en realidad una respuesta a un plan de la Casa Blanca de hacer lo mismo con buques de su país. Pekín también extendió los controles de exportación sobre baterías de iones de litio y sobre exportaciones de tierras raras y tecnologías relacionadas.

"Si Estados Unidos insiste en actuar de forma unilateral, China tomará con firmeza las medidas correspondientes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”, afirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado publicado el domingo. "La postura de China es consistente: no queremos una guerra arancelaria, pero no le tememos", agregó.

Trump ha usado la amenaza o imposición de aranceles para obtener concesiones de muchos socios comerciales de Estados Unidos este año. Pero China ha sido uno de los pocos países que no ha retrocedido, confiando en su poder económico para plantar cara a Trump.

"Recurrir frecuentemente a la amenaza de altos aranceles no es la manera correcta de llevarse bien con China", señaló el Ministerio de Comercio en su publicación en línea, que pidió abordar cualquier preocupación a través del diálogo.

La nueva escalada retórica puede poner en peligro los planes para una reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping a finales de octubre. También sugiere una falta de progreso en los esfuerzos por forjar un amplio acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

Nueva estrepitosa caída de las exportaciones de EEUU a China

Las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron un 27% en septiembre en comparación con el año anterior, aunque el crecimiento de sus exportaciones globales alcanzó un máximo de seis meses. Las exportaciones de China a Estados Unidos han caído durante seis meses consecutivos. En agosto disminuyeron un 33%.

El comercio exterior de China creció en septiembre a un ritmo más acelerado de lo previsto, en medio de temores de escalada en una guerra arancelaria entre Pekín y Washington, según cifras divulgadas el lunes.

Las exportaciones chinas subieron 8.3% interanual en septiembre, indicó la Administración General de Aduanas, por encima de un pronóstico de la agencia Bloomberg, de 6.6%.

Las importaciones subieron 7.4%, según las cifras, muy por encima del pronóstico de Bloomberg, de 1.9%.

Los datos son una señal alentadora para la economía china, que en los últimos años ha enfrentado un persistente declive de gastos.

China responde a Trump expandiéndose en otros mercados

El panorama es incierto mientras la tregua entre Pekín y Washington se desmorona y ambas partes se enfrentan con nuevos aranceles y otras medidas de represalia.

A medida que las exportaciones a Estados Unidos han estado bajo presión por las políticas del presidente Trump, que intentan que los fabricantes trasladen sus fábricas a Estados Unidos, China ha expandido los mercados para sus productos en otras regiones.

Los envíos a Asia Suroriental crecieron un 15.6% interanual en septiembre. Las exportaciones a América Latina y África aumentaron un 15% y un 56%, respectivamente.

“Actualmente, el entorno externo sigue siendo severo y complicado. El comercio enfrenta una creciente incertidumbre y dificultades. Aún necesitamos hacer más esfuerzos para estabilizar el comercio en el cuarto trimestre”, afirmó en una conferencia de prensa el lunes Wang Jun, viceministro de la agencia china de aduanas.

Por su parte, Gary Ng, economista senior en Natixis, dijo que “las exportaciones de China continúan mostrando resiliencia dado los bajos costos y las opciones limitadas de reemplazo a nivel mundial a pesar de los aranceles más altos”.

“Lo que es más preocupante no son sólo los aranceles, sino los controles de exportación”, añadió. "Si comenzamos a ver una escalada en los controles de exportación que detengan las cadenas de suministro, esto podría tener un impacto más prolongado".

Con información de AP y AFP

