"México pagará por el muro" y "tranquilícense", son algunos de los buenos deseos de Trump para 2019

"¡FELIZ AÑO PARA TODOS, INCLUYENDO LOS ‘HATERS’ (odiosos) Y LOS MEDIOS DE ‘FAKE NEWS’ (noticias falsas)! 2019 SERÁ UN AÑO FANTÁSTICO PARA AQUELLOS QUE NO SUFREN DEL SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP. SIMPLEMENTE TRANQUILÍCENSE Y DISFRUTEN EL VIAJE. ¡GRANDES COSAS ESTÁN PASANDO EN NUESTRO PAÍS!"



Poco antes, el presidente dedicó el primer mensaje de Twitter del año para promover el nuevo libro de su exasesor Sebastian Gorka, ‘ Why we fight’ (Por qué luchamos) que, de acuerdo con Trump, está lleno de “buenas revelaciones” (Asumimos que son de esas revelaciones que no dibujan una Casa Blanca caótica y con tendencias autoritarias que han presentado otros autores).