Donald J. Trump‏ @realDonaldTrump Anunciaré LOS PREMIOS DE MEDIOS MÁS DESHONESTOS Y CORRUPTOS DEL AÑO el lunes a las 5:00 en punto. Los temas cubrirán Deshonestidad y malos informes en varias categorías de los medios de noticias falsas. ¡Manténganse al tanto! Ver tweet 02/01/2018

La prensa ha sido uno de sus objetivos preferidos desde la campaña. El diario The New York Times ha estado en el centro de su diana no pocas veces y se refiere a ellos como "el fallido NYT". A periodistas y medios que le critican les llama "Fake news", como lo hizo con el reportero de CNN Jim Acosta cuando le preguntó en su primera rueda de prensa como presidente de los EEUU: "tú eres noticia falsa", le dijo y no le contestó la pregunta.