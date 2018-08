La verdad puede ser difícil de digerir, puede ser dura y resultar incómoda, pero la verdad no es el enemigo. Los verdaderos enemigos del pueblo estadounidense son la opacidad, el abuso del poder, la corrupción, el racismo, la mentira, el nepotismo y la censura. No los periodistas independientes y críticos como lo ha repetido una y otra vez el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para un hombre que se jacta de ser un gran negociador, debe ser difícil entender que la verdad no es algo negociable. Se puede tratar de esconder, de manipular o de tergiversar, pero eso no la hace menos verdadera. Como dijo John Adams, uno de los fundadores de esta democracia, los hechos son cosas obstinadas.

Los insultos y las descalificaciones para los periodistas que denunciamos hechos indebidos en su administración se han convertido en un mantra de la presidencia Trump. Todo lo que no encaja en su realidad es falso. Todo lo que no se ajusta a sus intereses es producto de la conspiración. Todo lo que no le conviene es un ataque indigno de una Casa Blanca más ocupada en monitorear reportes de prensa y tuits que en gobernar.