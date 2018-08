No somos enemigos de la gente

Donald Trump dice que los periodistas somos “enemigos de la gente”. No es cierto. Miente otra vez. Lo que el presidente de Estados Unidos no entiende es que nuestro trabajo es cuestionarlo, obligarlo a rendir cuentas y, cuando no dice la verdad, denunciarlo y apuntar a los hechos.

Lejos de ser sus enemigos, a los reporteros no toca hacer las preguntas de la gente. Si no las hacemos nosotros ¿quién? Ese es precisamente nuestro trabajo en cualquier democracia. Balanceamos al poder. Para eso sirve socialmente el periodismo. Los reporteros somos servidores públicos, ni más ni menos.

Sobra decir que mis experiencias con Trump y con Chávez no fueron muy buenas. El candidato Trump le pidió a un guardaespaldas que me sacara de una conferencia de prensa en el 2015 porque tuve la osadía de hacerle una pregunta sin que me diera la palabra. Chávez, al menos, no me echó por la fuerza. Pero también se negó a contestar mis preguntas.