Cómo el mayor grupo de iglesias bautistas de EEUU inició ya la carrera para intentar poner fin al matrimonio igualitario

Los más de 10,000 delegados de la reunión anual de la Convención Bautista del Sur (SBC) reunida en Dallas, Texas, votaron abrumadoramente a favor de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y llamaron a revocar el precedente de hace 10 años de la Corte Suprema que lo legalizó a nivel nacional.

La SBC es una congregación de iglesias evangélicas bautistas estadounidenses independientes y autónomas que constituye la denominación protestante más grande del país, así como la organización bautista más grande del mundo y la segunda organización cristiana más grande de Estados Unidos.

Los bautistas inician carrera para ilegalizar el matrimonio igualitario

Si bien la resolución adoptada no usa la palabra "prohibición", no dejó espacio para el matrimonio legal entre personas del mismo sexo al pedir la "revocación de leyes y fallos judiciales, incluyendo Obergefell v. Hodges, que desafían el diseño de Dios para el matrimonio y la familia".

La resolución exige además la promulgación de "leyes que afirman el matrimonio entre un hombre y una mujer".

La revocación de la decisión de la Corte Suprema de 2015 en el caso Obergefell no equivaldría en sí misma a una prohibición a nivel nacional. En el momento de ese fallo, 36 estados ya habían legalizado el matrimonio igualitario, y el apoyo sigue siendo sólido en muchas zonas.

Sin embargo, si la convención consiguiera su objetivo, no solo se revocaría Obergefell, sino también todas las leyes y fallos judiciales que afirmaban el matrimonio igualitario.

A pesar de haberse opuesto a él durante años, esta fue la primera vez que los miembros de la SBC votaron a favor de trabajar para erradicar el matrimonio igualitario legalmente después del éxito de los esfuerzos de grupos conservadores para revocar el precedente Roe v. Wade en 2022, que protegía el derecho al aborto.e

No hubo debate sobre la resolución sobre el matrimonio.

Esto, en sí mismo, no sorprende en la denominación, firmemente conservadora, que desde hace tiempo define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, marca un paso especialmente firme en su petición de revocar un fallo de la Corte Suprema de hace una década, así como cualquier otro fundamento legal del matrimonio igualitario en la ley y la jurisprudencia judicial.

Los votos de los miembros de las iglesias que conforman la SBC fueron fundamentales para la elección de Donald Trump en 2016 y en 2024, por lo que la resolución adoptada es considerada con un mensaje contundente a la Casa Blanca.

La resolución también critica la "infertilidad voluntaria" y se refiere a la disminución de la tasa de fertilidad del país como una crisis de supervivencia civilizacional.

Con información de The Associated Press.