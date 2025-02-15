El insólito motivo por el que los evangélicos más conservadores de EEUU defienden a Israel

Video Trump afirma que EEUU "se hará cargo de la Franja de Gaza" y facilitará la reubicación de sus habitantes

Una de las primeras reuniones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su reciente visita a Estados Unidos no fue con líderes judíos estadounidenses, sino con los evangélicos.

Los cristianos conservadores se encontraron con Netanyahu incluso antes de la reunión del líder israelí con el Donald Trump, que dio de qué hablar tras la desconcertante propuesta del presidente estadounidense sobre tomar Gaza.



“El hecho de que nuestra reunión tuviera lugar antes de sus reuniones con el presidente Trump y los funcionarios electos de Estados Unidos es indicativo de la fuerza de la amistad histórica que existe entre Israel y los cristianos en Estados Unidos”, dijo el pastor Jentezen Franklin, quien lidera una megaiglesia en Georgia y ha servido como asesor espiritual de Trump.

PUBLICIDAD

Entre los asistentes se encontraban el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee, un pastor bautista y elegido por Trump para ser el embajador de Estados Unidos en Israel, y Tony Perkins, presidente del socialmente conservador Consejo de Investigación Familiar.

¿Quiénes son los sionistas cristianos?

Muchos de los asistentes eran cristianos sionistas, entre ellos el pastor John Hagee, fundador de Cristianos Unidos por Israel, una organización evangélica que afirma tener 10 millones de miembros.

“El primer ministro está aquí, mientras su país comienza a concluir su guerra más larga, para restablecer efectivamente la relación entre Estados Unidos e Israel después del daño causado por cuatro años de, en el mejor de los casos, tibio apoyo al estado judío”, dijo Hagee a The Associated Press por correo electrónico.

El sionismo cristiano es una ideología entre algunos cristianos evangélicos, particularmente en Estados Unidos, que interpreta la Biblia como una promesa de la tierra de Israel eternamente para los judíos y la afirmación de que Dios bendecirá a los partidarios de Israel. Algunos defensores también interpretan la Biblia como una predicción de la eventual conversión de muchos judíos al cristianismo.

La reunión fue un recordatorio de que los cristianos sionistas evangélicos se encuentran entre los partidarios más fuertes de Israel en Estados Unidos, y ejercen una influencia considerable mientras Trump comienza su segundo mandato. También han respaldado los sentimientos controvertidos expresados por los republicanos y Trump esta semana sobre los territorios de Gaza y Cisjordania.

PUBLICIDAD

Trump sugiere que Estados Unidos podría apoderarse de Gaza

Trump, durante una impactante conferencia de prensa con Netanyahu el martes, sugirió que los palestinos de la Franja de Gaza podrían ser expulsados y reasentados en otro lugar, y que Estados Unidos se haría cargo de la región devastada por la guerra.

El presidente, haciendo eco de su pasado como desarrollador inmobiliario, dijo que imagina una Gaza que podría ser “la Riviera de Oriente Medio”.

“Esto podría ser algo muy valioso. Esto podría ser tan magnífico”, dijo Trump, añadiendo que la gente que vive allí podría vivir en paz.

Jared Kushner, yerno de Trump y asesor clave de la Casa Blanca durante su primer mandato, también ha elogiado el potencial “muy valioso” de la “propiedad costera” de Gaza.

“Haría todo lo posible para sacar a la gente y luego limpiarla”, dijo Kushner hace un año.

Líderes musulmanes y judíos reaccionan

El director ejecutivo nacional del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, Nihad Awad, criticó la propuesta de Trump.

“Gaza pertenece al pueblo palestino, no a los Estados Unidos, y el llamado del presidente Trump a desplazar a los palestinos de su tierra, ya sea temporal o permanentemente, es absolutamente imposible”, dijo Awad en un comunicado.

“Si el presidente Trump quiere hacer historia con algún tipo de gran acuerdo de paz, debe comenzar por aceptar que la manera de lograr una paz permanente es poner fin a la ocupación y opresión israelí del pueblo palestino”.

PUBLICIDAD

Las propuestas de Trump subrayan “la naturaleza colonial de la lucha palestina”, dijo Salam Al-Marayati, presidente del Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes.

“Cualquier reubicación forzada de la población palestina solo intensificará la violencia y la resistencia, lo que conducirá a una mayor inestabilidad en la región”, dijo. “El sentimiento antiamericano aumentará aún más de lo que hemos presenciado durante el último año”.

Entre los líderes judíos estadounidenses hubo opiniones encontradas.

El presidente de un grupo que representa a congregaciones relativamente progresistas, el rabino Rick Jacobs, de la Unión para el Judaísmo Reformista, se mostró escéptico.

“Si bien este momento requiere de un pensamiento audaz para brindar seguridad y autonomía a Israel y a los palestinos, lo que escuchamos ayer no construirá ese futuro; lo socavará”, dijo Jacobs.

“Un estado palestino pacífico junto con un estado judío de Israel seguro debe alcanzarse mediante un acuerdo negociado entre las dos partes”, agregó. “Eliminar por la fuerza a cualquiera de las poblaciones solo perpetuará el conflicto”.

El vicepresidente ejecutivo de un grupo más conservador, el rabino Moshe Hauer, de la Unión Ortodoxa, dijo que los pronunciamientos de Trump sobre Gaza “ciertamente fueron un shock” y podrían ser vistos en algunos sectores como una locura.

Sin embargo, describió las políticas que afectaron a Gaza durante las últimas dos décadas como una “absoluta locura”, con Hamás manteniendo el control y luego invadiendo Israel en 2023.

PUBLICIDAD

“Esta nueva propuesta puede dar para digerir y reflexionar”, dijo. “Hemos llegado a un punto muy improductivo, una locura que se repite una y otra vez. Demos un paso atrás y pensemos: ‘¿Qué pasaría si esto realmente funcionara y fuera un buen augurio para el futuro de todos?’”.

Las propuestas de Trump fueron elogiadas por Sam Markstein, director de comunicaciones de la Coalición Judía Republicana.

“El presidente Trump es un disruptor y, tras décadas de políticas fallidas, nos alienta que esté persiguiendo una visión nueva y audaz para la región... Como el presidente más proisraelí de la historia de Estados Unidos, confiamos en la capacidad del presidente Trump para llevar seguridad, paz y prosperidad a esta región problemática”.

¿Es Cisjordania? ¿O Judea y Samaria?

Un objetivo de larga data de los sionistas cristianos y sus aliados recibió un impulso la semana pasada cuando el senador Tom Cotton (republicano de Arkansas) volvió a presentar una legislación que exigiría que todos los documentos y materiales oficiales de Estados Unidos utilicen el término “Judea y Samaria” en lugar de “Cisjordania (West Bank)”. La legislación fue presentada en la Cámara de Representantes por la representante Claudia Tenney (republicana de Nueva York).

“Los derechos legales e históricos del pueblo judío sobre Judea y Samaria se remontan a miles de años”, dijo Cotton. “Estados Unidos debería dejar de utilizar el término políticamente cargado de Cisjordania para referirse al corazón bíblico de Israel”.

PUBLICIDAD

El gobierno de Israel se refiere a Cisjordania por su nombre bíblico, Judea y Samaria, y la considera el corazón histórico del pueblo judío. Los palestinos y el gobierno de Estados Unidos se refieren al territorio ocupado como Cisjordania.

Israel capturó Cisjordania en 1967 junto con la Franja de Gaza y Jerusalén oriental, territorio que los palestinos reclaman para un futuro estado. Los Estados Unidos, junto con la mayor parte de la comunidad internacional, han apoyado tradicionalmente el establecimiento de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967.

Los sionistas cristianos estadounidenses suelen utilizar los términos bíblicos Judea y Samaria como señal de su apoyo a Israel y su anexión de Cisjordania. Los oradores de la conferencia anual de Cristianos Unidos por Israel invocan con frecuencia el lenguaje bíblico como una línea de aplausos.

Huckabee ha repetido que Cisjordania pertenece a Israel, y recientemente dijo que “el título de propiedad fue otorgado por Dios a Abraham y a sus herederos”.

Irónicamente, Judea y Samaria alguna vez fueron parte de un antiguo escenario de dos estados. Durante al menos doscientos años de la historia real de Israel, Judea y Samaria representaron reinos separados: Judea continuó la dinastía del rey Salomón, mientras que Samaria fue la capital del reino del norte, llamado Israel.

Vea también: