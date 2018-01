La Casa Blanca presenta un informe en el que vincula terrorismo e inmigración con datos imprecisos y engañosos

La Casa Blanca sigue su estrategia de promover mayores controles migratorios en parte haciendo énfasis en la supuesta naturaleza extranjera del terrorismo que amenaza a EEUU, en un informe presentado este martes en el que destaca el peligro de terroristas extranjeros y hasta la supuesta incidencia de los venidos de fuera en la violencia de género en el país.

Con un uso de las cifras no muy preciso según expertos y algo laxo en la conceptualización, el informe aporta munición a la artillería del gobierno contra el sistema de reunificación familiar previsto en las leyes migratorias, al que han calificado como “inmigración en cadena”, o el sistema de Lotería para la Diversidad de Visas, conocido como Lotería de Visas.



En el trabajo hecho conjuntamente por el Departamento de Seguridad Nacional y el de Justicia por órdenes de la Casa Blanca en marzo pasado, tras la promulgación de la orden ejecutuva que buscaba impedir la inmigración de ciudadanos de un grupo de países de mayoría musulmana, se asegura que casi el 70% de las personas que han sido condenadas por crímenes relacionados con terrorismo internacional entre 2001 y 2016 fueron extranjeros que ingresaron legalmente a EEUU.



El título con el que la Casa Blanca difundió el resumen de los datos más importantes del estudio ya muestra la línea argumentativa: "Nuestro sistema inmigratorio pone en peligro la seguridad estadounidense". De entrada refuerza el tono con una cita del presidente Trump asegurando que “defenderemos nuestro país, protegeremos nuestras comunidades y pondremos la seguridad del pueblo estadounidense de primero”.

Aquí contextualizamos partes de lo presentado por la presidencia este martes, mientras en el Congreso se sigue debatiendo cómo acometer una reforma migratoria integral y cómo solucionar el problema de los dreamers, niños que fueron traídos al país por sus padres sin la documentación necesaria.

Extranjeros y terrorismo

“El reporte encontró que aproximadamente tres de cada cuatro individuos convictos por cargos relacionados con el terrorismo internacional entre el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2016 son individuos nacidos en el exterior que ingresaron a EEUU a través de nuestro sistema inmigratorio. 402 extranjeros fueron condenados por terrorismo en cortes de Estados Unidos. 1,716 inmigrantes extranjeros (sic) fueron expulsados de Estados Unidos por preocupaciones de seguridad nacional".



De acuerdo con un informe presentado en septiembre de 2017 por New American, un centro de estudios de seguridad de Washington, de los 415 casos de personas acusadas de terrorismo a las que le han hecho seguimiento, casi la mitad, 207, eran ciudadanos nacidos en EEUU. David Sterman, analista de New American, explicó a Univision Noticias que la diferencia puede radicar en la manera cómo se recabaron los datos y en el que solo se consideran los convictos en cortes federales. Se dejaron fuera a personas procesadas en tribunales estatales o militares, como en el caso del ex mayor del ejército Nidal Hasan, quien en 2009 mató a 13 personas en Fort Hood, Texas, pese a que fue investigado por el FBI por sus vínculos con clérigos musulmanes radicales, Hassan fue procesado por asesinato y no por cargos de terrorismo.

Inmigración en cadena

“Un número significativo de terroristas han entrado a EEUU solamente en base a vínculos familiares y la cadena de migración de familia extendida".

-Mufid Elfgeeh, quien se benefició de la cadena migratoria fue sentenciado a más de 22 años en prisión por intentar reclutar combatientes para ISIS.

-Mahmoud Amin Mohamed Elhassan, quien entró a Estados Unidos como familiar de un residente permanente legal, se declaró culpable de intentar aportar apoyo material a ISIS.

-Uzair Paracha, quien entró a Estados Unidos como familiar de un residente permanente legal, fue sentenciado a mas de 30 años de prisión por aportar apoyo material a al-Qaeda.



Los terroristas también han entrado a Estados Unidos mediante el sistema de lotería de visas.

-Abdurasaul Hasanovich Juraboev, quien entró a Estados Unidos a través del programa de lotería de visas, se declaró culpable de conspirar para apoyar a ISIS.

-Ali Shukri Amin, quien ingresó a Estados Unidos como hijo de un ganador de la lotería de visas, fue sentenciado a más de 11 años por conspirar para aportar apoyo material a ISIS".

Pese a la afirmación de que se trata de un "número significativo", el reporte solo presenta estos cinco casos y no ofrece siquiera una cifra aproximada de cúantas personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas han llegado al país por vía de la reunificación familiar. La Casa Blanca ha venido usando el concepto de "inmigración en cadena" para reforzar la idea de que se trata de un fenómeno indetenible, cuando lo cierto es que la solicitud apunta a ciertos familiares directos y para las personas que lo solicitan es un proceso costoso y engorroso que puede tomar varios años para completarse.

¿Ciudadanos de segunda clase?

“El reporte del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional no contiene información relativa al número de terrorismo y crímenes relacionados con terrorismo cometido por individuos que son hijos de individuos nacidos en el extranjero".



Esa precisión parece irrelevante desde el punto de vista legal, ya que hijos de extranjeros nacidos en EEUU son ciudadanos estadounidenses de pleno derecho. La distinción parece arrojar dudas sobre el vínculo con el país que tienen personas de segunda y otras generaciones. Aunque por lo general, los hijos de extranjeros suelen compartir el orgullo de sus padres por la "herencia", no significa que tengan menos compromiso con su país de origen, que en sus casos es EEUU. Solo cita los casos de Omar Mateen, el atacante que en 2016 mató a 49 personas en el club Pulse en Orlando y el de Syed Rizwan Farook, un hijo de pakistaníes nacido en Chicago quien junto a su esposa mató a 14 San Bernardino en diciembre de 2015.

El informe también encontró que en el año fiscal 2017, e l Departamento de Seguridad Nacional, tuvo 2,554 encuentros con individuos en la lista de observación terrorista que intentaron entrar e infiltrar Estados Unidos.

La lista de observación de vuelo (no-fly list) que maneja el FBI incluye unos 80,000 nombres. Hay otra lista "selecta" de unas 30,000 personas que no impiden el abordaje de aviones pero disparan un mayor escrutinio por parte de las autoridades. Entre las dos hay unos 3,000 estadounidenses registrados. Las razones para ser incluidos en las listas suelen ser amplias y en muchas ocasiones algunas personas terminan en ellas preventivamente por sospechas que no han sido debidamente investigadas,



Violencia de género

"Hay en promedio de 23 a 27 asesinatos de honor (así se llama a crímenes contra mujeres que "han deshonrado a sus familias" en tradiciones tales un matrimonio arreglado o casarse virgen) en Estados Unidos cada año, según un estudio comisionado y aportado a la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia en 2014. El estudio de 2014 también estima que aproximadamente 1,500 matrimonios forzados ocurren en EEUU cada año. Más del 90% de las victimas de asesinatos de honor en América del Norte fueron asesinadas por ser 'muy occidentalizadas', según una muestra representativa estudiada mediante fuentes abiertas de medios. La Oficina de Supervisión del Gobierno publicó un reporte en 2011 que encontró que extranjeros criminales encarcelados en prisiones estatales y locales fueron condenados por 69,929 ofensas sexuales entre los años fiscales 2003 y 2009".

La Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica estima que en EEUU anualmente unas 10 millones de personas (hombres y mujeres) sufren algún tipo de abuso físico por parte de su pareja. Hay otros tipos delitos sexuales implican agresiones por parte de extraños.

Por otro lado, no está claro a qué tipo de "ofensas sexuales" se refieren los autores del reporte. En cualquier caso, sin desestimar la gravedad de todos los casos, se trata de una fracción de todos los delitos sexuales que se cometen en EEUU. En 2016, de acuerdo con los datos del FBI se produjeron cerca de 100,000 violaciones, por destacar solo el tipo más violento de delito sexual. Y en ese renglón se considera que solo se reporta la tercera parte de las que realmente ocurren.



Mutilación genital femenina

Según un reporte de 2016 del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el número de mujeres y jóvenes bajo riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina era tres veces mayor en 2012 comparado con 1990. El reporte del CDC declara que el incremento fue enteramente el resultado del rápido crecimiento del número de inmigrantes provenientes de países donde se practica la mutilación genital.

El reporte parece ignorar que la mutilación genital femenina es causal de solicitud de asilo, ya que es considerada una forma de tortura y que va contra la Declaración Universal de Derechos Humanos y varios convenios internacionales sobre derehos políticos y civiles. Hay una treintena de países, mayoritariamente del oste y centro de África, donde se cumple la práctica por razones culturales. El CDC especifica que en la medida que aumenta la inmigración de esas zonas aumenta el riego, pero no indica que los casos hayan aumentado en EEUU.

Seguridad Nacional

Tiempo de terminar la migración en cadena y la lotería de visas. Este reporte muestra, una vez mas, que nuestro actual sistema migratorio pone en peligro nuestra seguridad nacional. Al fallar en imponer un criterio de selección significativo, como habilidades o la disposición para asimilarse, nuestro sistema basado en la familia es incompatible con la seguridad nacional. El presidente Trump envío al Congreso una lista de prioridades diseñadas para reforzar la seguridad publica el pasado octubre, que incluye la eliminación del programa de lotería de visas y la inmigración en cadena de familia extendida.



El cierre del documento difundido por la Casa Blanca insiste en promover la idea de que la lotería de visas es un procedimiento donde el beneficiaro no debe demostrar ninguna condición especial y que el escrutinio al que se le somete es bajo, cosa totalmente falsa. Los aspirantes a estas visas, que se otorgan a ciudadanos de países con baja inmigración a EEUU, deben reunir ciertos requisitos como un título de educación superior o comprobada experiencia laboral en su campo profesional dentro de un listado considerado prioritario por el Departamento del Trabajo. Cada año se otorgan 55,000 visas para residencia permanente.