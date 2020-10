Jennifer López y Álex Rodríguez muestran su apoyo a Joe Biden: "Nuestra voz nunca ha sido más importante"

Por su parte, Rodríguez precisó que la elección presidencial no pasa por tener o no una afiliación partidaria, sino más bien en tener un sentido de humanidad. "Pienso en esos jóvenes latinos y afroamericanos que necesitamos ayuda. (Espero) que obtengan el apoyo que necesitan” , dijo.

El candidato demócrata lamentó que el presidente Trump no haya querido aceptar lo que consideró “un proyecto de ley increíblemente generoso de 2 billones de dólares para garantizar que las pequeñas empresas puedan permanecer abiertas”. Además, criticó el manejo de la pandemia por parte del mandatario, el cual dijo ha afectado al país “especialmente a las comunidades latinas”.

El exvicepresidente recalcó su deseo de gobernar para todos los ciudadanos de su país. “Lo he estado diciendo durante mucho tiempo (…) me postularé como un demócrata orgulloso, pero no seré un presidente demócrata, sino un presidente estadounidense”, afirmó.