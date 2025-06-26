La vieja base militar comunista en el Mediterráneo que compraron Ivanka Trump y Jared Kushner

Video Ivanka Trump llega en lancha a la boda de Bezos: la primera invitada VIP en Venecia

Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, y su esposo, el exasesor presidencial Jared Kushner, adquirieron una isla de 566 hectáreas en el mar Mediterráneo por un valor estimado de más de $1,000 millones, para construir en ella un exclusivo resort de lujo.

Se trata de Sazan, una pequeña isla frente a la costa de Albania, situada entre los mares Adriático y el mar Jónico, en la entrada de la bahía de Vlore en el estrecho de Otranto que separa Italia de Albania, que cuenta con un clima descrito como subtropical y con una gran biodiversidad.



El proyecto, aún en fase preliminar, ya fue aprobado por el gobierno de Albania a finales de diciembre y actualmente constituye uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de la región.

Resort de lujo en una antigua base militar

Sazan albergó una base militar del antiguo régimen comunista albanés que gobernó al país entre enero de 1946 y abril de 1991, y se cree que en ella hay búnkeres, túneles y municiones sin detonar.

Según el reporte, el complejo incluirá la creación de un hotel de lujo integrado en la naturaleza, con edificaciones diseñadas para integrarse armoniosamente con el entorno, y prevé la restauración y reutilización de los antiguos búnkeres.

Según The Guardian, Kushner ha dicho estar fascinado con el potencial de la isla desde que la examinó por primera vez en 2021, y está asombrado de que aún exista un lugar tan prístino en el Mediterráneo.

Pero algunos temen que el estado inmaculado de Sazan no dure mucho tiempo más.

La isla forma parte del Parque Nacional Marino Karaburun-Sazan y los ambientalistas locales temen que el proyecto, incluyendo la construcción, el tráfico marítimo, los desagües y las obras públicas, impacte negativamente la ecología del lugar y viole las regulaciones ambientales que protegen el área.

Proyectos de los Trump en el extranjero

Según The New York Times este es solo uno de múltiples proyectos relacionados a Trump o a su familia, que involucran directamente a gobiernos extranjeros y que serán llevados a cabo mientras Trump esté a cargo de la política exterior estadounidense que podría afectar a esos gobiernos.

“El hecho de que un empresario estadounidense tan reconocido muestre interés en invertir en Albania nos llena de orgullo y alegría”, declaró el año pasado un portavoz del primer ministro de Albania, Edi Rama, a ese medio, al ser cuestionado sobre el proyecto.

De acuerdo con un informe The Guardian, Affinity Partners, la firma de Kushner con sede en Miami, que gestiona más de $4,600 millones de dólares en activos, se encargará del desarrollo, en colaboración con Arup, una firma global de ingeniería sostenible.



Kushner fundó Affinity Partners después de dejar la Casa Blanca, recibiendo una inversión de $2,000 millones del fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita manejando por el príncipe heredero de ese país, Mohammed bin Salman, con quien mantuvo una estrecha relación de trabajo mientras se desempeñó como asesor principal de Trump entre 2017 y 2021.

Otros fondos soberanos de riqueza de Oriente Medio también han financiado a Affinity Partners según The New York Times.

Affinity Partners también recibió el año pasado la aprobación preliminar para construir un complejo hotelero de lujo en Belgrado, Serbia, un edificio previamente usado por del Ministerio de Defensa serbio, que ha permanecido vacío después de ser bombardeado por la OTAN en 1999.

Albania y Serbia buscan el respaldo de Estados Unidos a sus esfuerzos por unirse a la Unión Europea.



