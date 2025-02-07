Cómo la idea de Trump de convertir Gaza en la "Riviera del Medio Oriente" choca con los principios de "EEUU primero"

Video Trump afirma que EEUU "se hará cargo de la Franja de Gaza" y facilitará la reubicación de sus habitantes

El presidente Donald Trump dejó al mundo en shock al lanzar la idea de que Estados Unidos tome control de la Franja de Gaza para convertirla en “la Riviera del Medio Oriente”, desplazando a los más de dos millones de palestinos que viven en el enclave mediterráneo.

Más allá de que la idea tiene el potencial de constituir un crimen de “limpieza étnica”, como advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, además contradice los principios del movimiento “Estados Unidos primero” que llevó a Trump al poder.

Así lo expresó el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, en su cuenta de X el miércoles cuando dijo: “Pensé que habíamos votado por Estados Unidos primero”.

“No tenemos por qué contemplar otra ocupación más para arruinar nuestro Tesoro y derramar la sangre de nuestros soldados” agregó Paul, quien dijo además que “la búsqueda de la paz debe ser entre los israelíes y los palestinos”.

Qué hay detrás de la propuesta de Trump

A pesar de que choca frontalmente con los principios del movimiento “Estados Unidos primero”, la idea de convertir Gaza en un lugar turístico con lujosas propiedades vacacionales no es nueva en el mundo de Trump.

El yerno y exasesor en política exterior de Trump, Jared Kushner, ya había hablado el año pasado 2024 del potencial valor comercial de la Franja de Gaza como destino turístico.

"Las propiedades costeras de Gaza podrían ser muy valiosas”, dijo Kushner en una entrevista publicada en mayo pasado en el canal de YouTube de la Iniciativa de Oriente Medio, de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard.

Kushner dijo además: “ Desde la perspectiva de Israel, yo haría todo lo posible para expulsar a la gente y luego limpiaría el área".

Video Jared Kushner, yerno de Trump, habla de Gaza como "una valiosa propiedad frente al mar"

Además, tanto Egipto como Jordania se opusieron a la idea de recibir una enorme oleada de refugiados palestinos, algo a lo que ya se han opuesto incluso durante los momentos más álgidos de la guerra iniciada por el sorpresivo ataque en territorio de Israel y toma de rehenes por Hamas en octubre de 2023.

Pero esta semana el presidente fue incluso más lejos al hablar de que EEUU se haga con la Franja. “La idea de Trump de que Estados Unidos tome el control de Gaza fue concebida primero por Jared Kushner”, aseguró la corresponsal política senior de Puck News Tara Palmeri en X citando una fuente anónima.

Palmeri agregó que su fuente le había informado que Kushner, quien oficialmente no desempeña ningún papel en el actual gobierno de Trump, había participado “en la elaboración de los comentarios de Trump” y que no había habido una petición del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuya visita a Washington sirvió de marco para la explosiva declaración de Trump.

¿Estados Unidos primero?

No fue una sorpresa el generalizado rechazo mundial, especialmente el de los países árabes, que encontró la propuesta de Trump. La gran mayoría de la comunidad internacional respalda la solución de dos estados, uno para Israel y otro para el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y con Jerusalén Oriental como capital. Este ha sido también un principio sostenido por la diplomacia estadounidense durante décadas.

Pero sí ha resultado llamativa la oposición a la idea expresada por algunos prominentes republicanos que hasta el momento se habían mostrado dispuestos a aceptar las propuestas más extremas de Trump.

El senador republicano por Kansas Jerry Moran dijo a los medios que el futuro de Gaza "no es algo que pueda decidir unilateralmente" mientras que de una manera más conciliadora, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que estaba a favor de "llevar paz, estabilidad y seguridad a esa región", pero agregó que “cada idea tendría que ser examinada minuciosamente”.

Paul no fue el único republicano que resaltó la contradicción de la propuesta de Trump con los principios de no intervencionismo y de no gastar dinero en ayudar a otras naciones, que definen al movimiento “Estados Unidos primero”.

El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, quien normalmente es un vocal defensor de Trump, dijo que veía problemas si se enviaban tropas estadounidenses para tomar el devastado territorio.

“Creo que la mayoría de los habitantes de Carolina del Sur probablemente no estarían entusiasmados con la idea de enviar a estadounidenses a asegurar el control de Gaza. Creo que eso podría ser problemático”, pero dijo que mantendría “la mente abierta”.

“No creo que sea el mejor uso de los recursos de Estados Unidos gastar un montón de dinero en Gaza. Preferiría que ese dinero se gastara en Estados Unidos”, dijo el senador republicano por Missouri Josh Hawley.

Por su parte, el senador republicano por Carolina del Norte Thom Tillis fue tajante en su rechazo a la propuesta cuando dijo a los medios: “ Obviamente, no va a suceder. No sé en qué circunstancias tendría sentido, incluso para Israel. Si Israel está pidiendo que Estados Unidos intervenga y brinde alguna ayuda para garantizar que Hamas nunca vuelva a hacer lo que hizo, estaría de acuerdo. Pero que nosotros tomemos el poder parece un poco exagerado”.

Pero el rechazo de los republicanos a la propuesta de Trump no es unánime. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, mostró su apoyo entusiasta a la idea.

“Tenemos que respaldar a Israel al 100%. Sea cual sea la forma que adopte, nos interesa tener esa discusión. Es un avance sorprendente, pero creo que lo aplaudiremos”, dijo Johnson a CNN.

Menos cautelosa en su apoyo a Trump fue la representante republicana de Carolina del Sur Nancy Mace quien escribió en X: “ Convirtamos a Gaza en Mar-a-Lago”.