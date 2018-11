Tres veces cambió de nombre y de misión. Algunos de sus antiguos directivos ni la recuerdan ni sabían que figuraban en su directorio. Pero esta fundación benéfica conservadora pagó a Matthew Whitaker, el actual fiscal general encargado ,1.2 millones de dólares por sus servicios desde 2014 hasta 2017, de acuerdo con una investigación periodística publicada por el diario The Washington Post que destapa las oscuras raíces y señala los fondos no revelados con que operó dicha organización.

Cambios de nombres y propósitos

El diario menciona a Raymond Wotring como uno de sus fundadores. Wotring, que no quiso responder a entrevistas sobre este tema, también aparece fichado en otra organización conservadora sin fines de lucro, Americans for Limited Government .

Otro miembro de su dirección es James Crumley, según un documento de la oficina de impuestos. Pero Crumley dice no recordar nada de esa organización ni por qué se formó. Según el Post, Crumley dijo que se había enterado de que el grupo no tenía reuniones y aparentemente no tenía cuenta bancaria en sus primeros dos años. "La organización sólo existía sobre el papel y no hizo nada en absoluto", escribió.