El senador republicano de Arizona Jeff Flake dijo este miércoles que no votará por ningún otro candidato judicial propuesto por el presidente Donald Trump hasta que el Senado vote un proyecto de ley para evitar el despido del fiscal especial Robert S. Mueller , que investiga la supuesta intervención de Rusia en las elecciones de 2016, una advertencia que podría complicar la esperanza de los republicanos de confirmar a docenas de jueces conservadores antes de que termine el año.

"Se nos ha dicho que el proyecto de ley que el Senador Coons y yo presentaremos en breve no es necesario, ya que no ha habido indicios de que la independencia de la investigación del Sr. Mueller esté en peligro", dijo Flake. "Esa podría haber sido una posición discutible antes de la semana pasada. Pero ya no es discutible".