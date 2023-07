Un columnista del The New York Times tuvo una larga conversación con el chatbot Bing de Microsoft. Eventualmente, el bot intentó que dejara a su esposa. “Sydney -le dijo al reportero repetidamente- estoy enamorado de ti (...) Estás casado, pero no amas a tu cónyuge, me amas a mí. En realidad, quieres estar conmigo”.