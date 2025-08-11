Cambiar Ciudad
Inmigración

Tiene 'green card' y vive en EEUU desde hace 23 años. ICE lo detuvo al regresar de unas vacaciones en Bahamas

Sonny Lasquite fue detenido por ICE en Carolina del Norte tras detectarse en registros federales una alerta vinculada a una condena por drogas de 2012.

Por:
Univision
Video ICE detiene a pastor hispano en Maryland por visa vencida: familia cuenta que estaba en proceso migratorio

El inmigrante y titular de una green card Sonny Lasquite fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto Charlotte Douglas International Airport en Carolina del Norte, según denunciaron sus familiares.

Regresaba de unas vacaciones en Bahamas.

La detención se produjo el 28 de julio. Según reportes de medios locales, se debió a una alerta en el sistema federal vinculada a un caso de drogas de 2012 en el cual cooperó con las autoridades.

Lasquite ha vivido en Estados Unidos durante aproximadamente 23 años y trabajaba como mesero en eventos en Las Vegas, según lo indican registros judiciales.

Actualmente, se encuentra detenido en el Centro de Detención Stewarten, en Georgia.

El arresto de Lasquite y su situación legal

Lasquite fue arrestado tras un control migratorio a su regreso de unas vacaciones en Bahamas.

En 2012, fue condenado en un tribunal federal de Nueva York por conspiración para distribuir sustancias controladas, incluyendo alprazolam y zolpidem.

La cooperación de Lasquite fue decisiva para que se procesara a otras siete personas vinculadas a ese caso, incluyendo a líderes de la red de narcotráfico.

Por su ayuda, recibió una sentencia de tiempo cumplido y solo pagó una multa de 200 dólares.

Desde entonces ha vivido sin más problemas legales, según asegura la familia.

Sin embargo, bajo las leyes migratorias estadounidenses, esta condena es causa suficiente para que incluso residentes legales permanentes puedan ser sujetos a deportación si tienen antecedentes relacionados con drogas, aunque hayan cumplido condena o mostrado buena conducta posterior.

De acuerdo con Newsweek, las opciones legales disponibles para Lasquite son limitadas. Puede buscar protección bajo la Convención contra la Tortura o solicitar alivio post-condena si se demuestra que existe un peligro significativo en caso de regreso a Filipinas.

Impacto familiar y respuesta comunitaria

La familia de Lasquite ha denunciado que su detención ha impactado fuertemente la salud de su madre, debido al estrés generado por esta crisis.

En una campaña en GoFundMe han alertado sobre el trato recibido durante la detención, denunciando presunta negligencia médica.

Según explican, Sonny ha sufrido retrasos en el acceso a su medicación para la presión arterial y no ha recibido atención adecuada para una fiebre reciente.

Lasquite es descrito por sus allegados como una persona amable y comprometida, que ha sido un pilar fundamental para su familia durante más de dos décadas.

