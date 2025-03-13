Putin está de acuerdo "en principio" con el alto el fuego de 30 días en Ucrania que propone EEUU

Video Ucrania está dispuesta a aceptar un cese el fuego con Rusia durante 30 días, según reportes: esto se sabe

El presidente ruso Vladimir Putin declaró el jueves que está de acuerdo en principio con la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego de 30 días en Ucrania, pero enfatizó que los términos deben ser discutidos y que la tregua debe conducir a una paz duradera.

"La idea en sí es correcta, y ciertamente la apoyamos", dijo Putin en una conferencia de prensa en Moscú. "Pero hay cuestiones que debemos discutir, y creo que debemos hacerlo con nuestros colegas estadounidenses y con nuestros socios".

Putin señaló la necesidad de un mecanismo para supervisar posibles violaciones de la tregua. También planteó la preocupación de que Ucrania pudiera usar el alto el fuego para rearmarse.

"Estamos de acuerdo con las propuestas para detener los combates, pero partimos de la base de que el alto el fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de la crisis", afirmó Putin.

Las declaraciones de Putin llegaron pocas horas después de la llegada a Moscú del enviado de Trump para discutir el alto el fuego de 30 días que Ucrania ya ha aceptado.

El esfuerzo diplomático coincidió con la afirmación de Rusia de que sus tropas han expulsado al ejército ucraniano de una ciudad clave en la región fronteriza rusa de Kursk, donde Moscú ha intentado durante siete meses desalojar a las fuerzas ucranianas.

Putin no aceptará que la OTAN supervise la tregua con Ucrania

Putin señaló que, al parecer, EEUU persuadió a Ucrania para aceptar un alto el fuego, y que Kiev está interesada en ello debido a la situación en el campo de batalla, particularmente en Kursk. Refiriéndose a las tropas ucranianas en Kursk, preguntó: "¿Saldrán todos los que están allí sin pelear?"

Putin agradeció al presidente estadounidense Donald Trump "por prestar tanta atención a la resolución del conflicto en Ucrania."

También expresó su gratitud a los líderes de China, India, Brasil y Sudáfrica por su "noble misión de poner fin a los combates," lo que sugiere que estos países podrían estar involucrados en un posible acuerdo de alto el fuego.

Rusia ha declarado que no aceptará fuerzas de paz de ningún país miembro de la OTAN para supervisar la tregua, algo que sugirió el gobierno ucraniano.

El asesor de asuntos exteriores de Putin anunció que el mandatario tenía previsto reunirse más tarde el jueves con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas habían recuperado la ciudad de Sudzha, un centro operativo ucraniano en Kursk, pocas horas después de que Putin visitara a sus comandantes en la región. Sin embargo, esta información no pudo ser verificada de manera independiente, y las autoridades ucranianas no hicieron comentarios inmediatos al respecto.

El renovado impulso militar ruso y la visita de alto perfil de Putin a sus tropas se produjeron mientras Trump busca una solución diplomática a la guerra, que comenzó hace más de tres años con la invasión a gran escala de Rusia.

El martes, EEUU levantó la suspensión de la ayuda militar a Ucrania impuesta el 3 de marzo, después de que altos funcionarios estadounidenses y ucranianos reportaran avances en las negociaciones de paz durante reuniones en Arabia Saudita.

Más información en breve.