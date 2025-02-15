3 guiños de Trump a Putin que señalan su drástico acercamiento a Rusia en sus primeras semanas como presidente

Video Trump sostiene su primera plática con Putin desde que asumió la presidencia: “Estamos en camino de lograr la paz”

Pocas veces un cambio de política entre Rusia y Estados Unidos fue tan rápido como la llamada telefónica que Donald Trump mantuvo esta semana con Vladimir Putin, que puso fin drásticamente al esfuerzo de tres años liderado por Washington para aislar al líder ruso por la guerra en Ucrania.

Sin embargo, este conflicto no fue de lo único que hablaron ambos presidentes. También discutieron sobre Medio Oriente, el desempeño del dólar, los mercados energéticos mundiales e incluso de inteligencia artificial.

La amplia agenda era exactamente lo que Putin ha querido durante mucho tiempo: Rusia y EEUU sentándose a hablar sobre cuestiones globales mientras el resto del mundo se mantenía al margen.

No está claro cómo podrían evolucionar las posibles conversaciones de paz sobre Ucrania, pero esta llamada ya ha marcado un punto de inflexión, rompiendo inmediatamente el hielo entre Moscú y Washington, según los analistas.

Estos son algunos de los guiños y acercamientos de Trump a Putin menos de un mes después de llegar a la Casa Blanca.

La llamada de Trump con Putin y el anuncio de que se reunirá con el presidente ruso

Funcionarios rusos y medios estatales mostraron un tono triunfante después que, con su llamada, Trump cortara por lo sano con tres años de política estadounidense y anunciara que probablemente se reunirá pronto con Putin para negociar un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania.

“Para nosotros, la postura del gobierno actual (de EEUU) es mucho más atractiva”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“Los presidentes de Rusia y de EEUU han hablado por fin. Esto es muy importante en sí mismo”, destacó el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Dmitry Medvedev.

El cambio de rumbo de Trump parece identificar a su homólogo ruso como el único actor que importa para poner fin a los combates y dejar de lado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, así como a los gobiernos europeos, en cualquier negociación de paz.

Zelensky, de hecho, dijo que no aceptará ningún acuerdo sobre Ucrania que no incluya a su país en las negociaciones y describió esta posibilidad como “muy peligrosa”.

Putin había sido marginado por Occidente desde la invasión de Rusia al país vecino en febrero de 2022, y en 2023 la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra.

Así, el anuncio de Trump creó una enorme agitación diplomática, que podría presagiar un momento decisivo para Ucrania y Europa.

El republicano describió su llamada con Putin como “larga y muy productiva” y le agradeció “por su tiempo y esfuerzo”, enfatizando su deseo compartido de detener la lucha, sin mencionar que fue Rusia la que envió tropas a Ucrania.

Dijo que después habló con Zelensky, pero sin aclarar si Ucrania participaría en las conversaciones de paz, en un cambio dramático de la política de la administración del expresidente Joe Biden que se basaba en el lema de “nada sobre Ucrania sin Ucrania”.

Preguntado al respecto un día después, sin embargo, Trump respondió que Kiev debe participar, al igual que Rusia, y que habrá “otras partes involucradas”.

Por si hubiera pocas señales del notable acercamiento entre ambos países, el estadounidense volvió a expresar su deseo de reunirse pronto con Putin.

"Él vendrá aquí, yo iré allá y probablemente nos reuniremos en Arabia Saudita la primera vez", declaró el republicano, sin dar una fecha concreta.

Las futuras fronteras de Ucrania, su ingreso a la OTAN y el de Rusia en el G8

Trump dejó claro su visto bueno a algunas peticiones clave de Putin, antes incluso de cerrarse un hipotético acuerdo sobre Ucrania.

Por ejemplo, aseguró que ve “improbable” que Kyiv recupere todo el territorio perdido frente a Rusia.

Sobre la solicitud de Ucrania de ingresar a la OTAN, lo cual es considerado por Moscú como una potencial amenaza, el presidente estadounidense dijo que lo veía “improbable”.

En la misma línea se manifestó su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Consideró "poco realista" pensar que Ucrania vuelva a sus fronteras anteriores a 2014, es decir, incluyendo Crimea. “Perseguir ese objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento”, dijo.

Tampoco le pareció realista una adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Según el jefe del Pentágono, en el futuro los países europeos serán quienes proporcionen la mayor parte de la ayuda civil y militar a Ucrania.

“EEUU enfrenta amenazas significativas a nuestra patria. Debemos —y lo estamos haciendo— enfocarnos en la seguridad de nuestras propias fronteras”, justificó.

Insistió en que la OTAN no participará en ninguna fuerza futura que pueda ser necesaria para mantener la paz en Ucrania. Las naciones europeas y otras podrán, pero los europeos tendrán que pagar por ello. Ningún soldado estadounidense participaría en tal operación, advirtió.

Incluso dijo que la OTAN no acudirá en ayuda de ninguna nación europea involucrada en esa fuerza si es atacada por Rusia, dejando evidencia de su respaldo directo al Kremlin.

Por si fuera poco, Trump apostó este jueves por el retorno de Rusia al G7 (antes G8) del que Moscú fue suspendido tras la anexión en 2014 de la península de Crimea.

“Me encantaría que volvieran. Supongo que fue un error expulsarlos (…). Es muy posible que si aún fuera parte del G8, no se habría producido el problema con Ucrania. Y si yo hubiera sido presidente, definitivamente no habría ocurrido. Rusia nunca habría atacado Ucrania”, aseguró.

Las condiciones a continuar enviando ayuda militar a Ucrania

El gobierno de Joe Biden otorgó a Ucrania más de $65,000 millones en ayuda desde que comenzó la guerra con Rusia a finales de febrero de 2022. Apenas días antes de dejar la presidencia, el demócrata anunció el último tramo de ayuda militar que enviaría por valor de unos $500 millones.

Trump ya cuestionó en repetidas ocasiones la necesidad de revisar el apoyo a Ucrania de EEUU, convertido en su mayor y más significativo aliado desde el inicio del conflicto con Rusia.

En los últimos días, Trump puso una condición para que Kiev siga contando con su apoyo: tener acceso a los metales raros de Ucrania, que podrían ser esenciales para muchos tipos de tecnología.

“Realmente tenemos este gran potencial en el territorio que controlamos”, respondió este martes Andrii Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano, en una entrevista con la agencia AP. “Estamos interesados en trabajar, en desarrollar, con nuestros socios, primero que nada, con EEUU”.

Los elementos de tierras raras son un conjunto de 17 elementos esenciales para muchos tipos de tecnología de consumo, incluidos teléfonos celulares, discos duros y vehículos eléctricos e híbridos.

No está claro si Trump está buscando elementos específicos en Ucrania, que también tiene otros minerales que ofrecer.

“Puede ser litio. Puede ser titanio, uranio, muchos otros”, afirmó Yermak. “Hay mucho”.

