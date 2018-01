"Gracias por llamar a la Casa Blanca. No respondemos porque los demócratas secuestraron los fondos por un tema migratorio"

El presidente Donald Trump no es el único que está acusando a los demócratas de ser los responsables del cierre del gobierno, del que este lunes se cumple ya su tercer día.

La Casa Blanca cambió uno de los contestadores de una línea abierta a los ciudadanos para dejar un mensaje en el que señala directamente a la oposición de "estar reteniendo los fondos gubernamentales". El número 222-456-1111 fue habilitado inicialmente para que los estadounidenses pudieran dejar comentarios de manera directa para el presidente, pero ahora el que llama escucha estas palabras:



"Gracias por llamar a la Casa Blanca. Desgraciadamente, no podemos responder su llamada hoy. Los demócratas del Congreso están reteniendo los fondos gubernamentales, incluyendo los fondos para nuestras tropas y otras prioridades de seguridad nacional por un tema migratorio que no tiene relación con el debate. Debido a esta obstrucción, el gobierno está cerrado. Mientras tanto, usted puede dejar un mensaje en www.whitehouse.gov barra diagonal 'contact'. Deseamos poder tomar sus llamadas tan pronto como el gobierno vuelva a abrir".



Este nuevo mensaje grabado apareció el pasado fin de semana, luego de que el viernes fracasaran las negociaciones entre los demócratas y los republicanos para un nuevo acuerdo presupuestario. Los demócratas quieren incluir una solución para los dreamers, los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores. El presidente Trump suspendió su protección el pasado septiembre y el programa DACA se expira en marzo.

Los republicanos, sin embargo, quieren sacar de la negociación el tema migratorio y, al menos, prorrogar el financiamiento del gobierno hasta el próximo 8 de febrero, periodo que podría ser utilizado -según afirman-por el Congreso para tratar el tema de los dreamers.

Sin embargo, la oposición no se fía ya que el presupuesto se ha prorrogado antes ( la última vez en diciembre) y, hasta ahora, el Partido Republicano no se ha mostrado dispuesto a dar una solución a los cerca de 800,000 beneficiarios de DACA. Además, el líder de la minoría, Chuck Schumer, desea que haya un compromiso cerrado con el presidente en este aspecto. Según él mismo reveló, el viernes fue a la Casa Blanca, donde se reunió con Trump, y le ofreció al presidente el dinero que él quisiera para levantar el muro con México. Pese a esa concesión, y a que Schumer dijo que se habían logrado avances a la salida de la reunión, los republicanos no incluyeron finalmente DACA en la propuesta del viernes, por lo que finalmente el gobierno se cerró.