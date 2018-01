Sin haber llegado a un acuerdo, el Senado programa para el lunes a mediodía la votación para reabrir el gobierno

Tras un segundo día de parálisis gubernamental y sin llegar a un consenso entre republicanos y demócratas, el Senado programó una nueva votación sobre el presupuesto para el mediodía de este lunes.

La votación estaba prevista para la 1 am, pero las negociaciones no prosperaron y ahora el cierre del gobierno llegará a su tercer día.

El líder republicano de la mayoría del Senado Mitch McConnell aseguró que, de abrir el gobierno y si las negociaciones no se resuelven antes del 8 de febrero, permitiría votar sobre asuntos de inmigración, DACA y seguridad fronteriza.

"Sería mi intención proceder a la legislación que abordaría DACA, la seguridad fronteriza y asuntos relacionados. También es mi intención tomar una legislación sobre el aumento del gasto en defensa, ayuda en casos de desastre y otros asuntos importantes ", dijo McConnell.

Este domingo, republicanos y demócratas continuaron trabajando en una nueva propuesta que brinde al gobierno la financiación necesaria para reanudar operaciones. El paro se produjo luego de que el Congreso de Estados Unidos no se puso de acuerdo para aprobar el financiamiento de las agencias gubernamentales.

Cuando esto sucede, cesa la mayoría de los servicios de gobierno. Estos abarcan desde el servicio de correo, hasta programas e investigaciones financiadas con dinero federal, pasando por la operación de museos y parques nacionales.



Durante el cierre de gobierno se le pide a casi un 40% de los empleados públicos que suspendan sus actividades laborales y entran en un período de permiso sin pago. Sin embargo, se mantienen funcionando los organismos considerados esenciales. Entre ellos destacan los aeroportuarios, los de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Las propuestas de presupuesto, no confirmadas, podrían incluir fondos para estados afectados por tormentas, la reautorización de dinero para el seguro de salud para niños de bajos recursos (Children’s Health Insurance Program) y una negociación bipartita sobre política migratoria, que incluye DACA. Este programa que protege a los jóvenes indocumentados fue suspendido por el presidente Trump, pero los demócratas buscan extenderlo, según adelantó el diario The Washington Post.

Ese seguro de salud y DACA son dos de los temas que impiden el avance. Los republicanos se han opuesto a negociar temas migratorios desde el inicio.





McConnell se comprometió a tener un nuevo plan de gastos para el lunes por la mañana, o antes, que mantendría abierto el gobierno hasta el 8 de febrero, pero en la negociación aún no una solución para los dreamers.

La tarde del sábado Marc Short, encargado de asuntos legislativos de la Casa Blanca, y Mick Mulvaney director de de la Oficina de Gestión y Presupuesto, dijeron en conferencia de prensa que el presidente y los líderes de la bancada republicana plantearon que no podrían en negociación DACA mientras el gobierno mantenga su cierre parcial.

El presidente Donald Trump inició el domingo acusando a los demócratas de ser los responsables del cierre parcial del gobierno federal, pero además sugirió que para acabar con esa situación los republicanos deberían hacer uso de la conocida 'opción nuclear', que modifica las reglas del Senado.



"Es magnífico ver cómo los republicanos luchan duro por nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Seguridad en la frontera. Los demócratas solo quieren que los inmigrantes ilegales lleguen a nuestro país sin ser chequeados. Si el bloqueo continúa, los republicanos deberían ir por el 51% (la Opción Nuclear) y votar un presupuesto verdadero y de largo plazo", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!