Por qué EEUU destruirá un lote de anticonceptivos valorado en $9.7 millones

El gobierno del presidente Donald Trump se dispone a destruir un cargamento de anticonceptivos con un valor aproximado de $9.7 millones, que mantiene almacenado en Bélgica, en vez de hacerlos llegar a su destino original.

Los anticonceptivos forman parte de un lote de medicamentos para la prevención del VIH y anticonceptivos con valor de más de $12 millones en riesgo de perderse después de la suspensión de los programas de ayuda extranjera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID).

Los insumos, que serán incinerados en Francia a un costo de $167,000, estaban destinados originalmente a ser distribuidos por USAID a niñas y mujeres en zonas de crisis, campos de refugiados y países de bajos ingresos de África.

USAID, que antes era una agencia independiente, ahora es una dependencia del Departamento de Estado.

Esfuerzos infructuosos para salvar los anticonceptivos

El Departamento de Estado confirmó en un comunicado que se había tomado la decisión preliminar de “destruir ciertos productos anticonceptivos abortivos de contratos rescindidos de USAID que datan de la era Biden", afirmando haber "explorado todas las opciones posibles para evitar la destrucción".

Los insumos a ser destruidos incluyen más de 50,000 dispositivos intrauterinos, casi 2 millones de dosis de anticonceptivos inyectables, casi 900,000 dispositivos anticonceptivos implantables y más de 2 millones de paquetes de anticonceptivos orales, según un informe interno reportado por The Washington Post.

Decisión política

Si los anticonceptivos fueran distribuidos, podrían proporcionar prevención del embarazo a más de 650,000 mujeres durante un año y a 950,000 mujeres de tres a 10 años, dijo Chelsea Polis, investigadora del Instituto Guttmacher en un comunicado. El Instituto Guttmacher apoya el derecho al aborto.

En un año típico la asistencia para la planificación familiar del gobierno estadounidense previene 8.1 millones de embarazos no deseados, 5.2 millones de abortos inseguros y 34,000 muertes maternas, según la oficina de la senadora Jeanne Shaheen, demócrata por New Hampshire.

Shaheen envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, este mes pidiéndole que revirtiera su postura.

"Destruir valiosos artículos médicos ya pagados por los contribuyentes estadounidenses no contribuye en nada a combatir el desperdicio ni a mejorar la eficiencia", dijo a NPR la directora ejecutiva de las oficinas estadounidenses de Médicos Sin Fronteras, Avril Benoît.

"Este gobierno está dispuesto a quemar anticonceptivos y a dejar que los suministros de alimentos se pudran, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas para impulsar una agenda política", agregó Benoît.

