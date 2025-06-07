Los millones en medicinas y ayuda humanitaria que EEUU se arriesga a destruir en vez de donar

Video ¿Qué es USAID y cuántos países se verían afectados si el gobierno Trump cierra esta agencia?

Más de $12 millones en medicamentos para la prevención del VIH y anticonceptivos corren el riesgo de perderse después de la suspensión por parte del gobierno del presidente Donald Trump de los programas de ayuda extranjera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID) , de acuerdo con una investigación del The Washington Post.

Los insumos adquiridos por el gobierno estadounidense para ayudar a la atención sanitaria en países pobres formaban parte de programas interrumpidos por la suspensión de las actividades de USAID y probablemente sean destruidos a menos que las autoridades los vendan o los despachen a algún lugar, indica el reporte.

Insumos para ayuda humanitaria a riesgo de perderse

PUBLICIDAD

El gobierno estadounidense ha mantenido conversaciones con grupos humanitarios internacionales y otras organizaciones a fin de tomar control de los productos y distribuirlos donde hagan falta, según personas con conocimiento del asunto que hablaron con el medio bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Sin embargo, el gobierno exige que los grupos paguen por los materiales y que se retire cualquier etiqueta de USAID, lo que ha llevado a un estancamiento en las negociaciones.

Gran parte del material, almacenado en centros de distribución en Bélgica y en Emiratos Árabes Unidos están cerca de su fecha de caducidad y según las fuentes del The Washington Post, el gobierno está dispuesto a desecharlos si no consigue quien pague por ellos.

Los recortes en los envíos de anticonceptivos y algunos medicamentos para prevenir la infección por VIH han hecho sentir sus efectos en África entre otros lugares, donde varias clínicas de salud han cerrado, dejando a los pacientes sin acceso a tratamientos de planificación familiar, según el informe.

“Entréguenlos en lugar de destruirlos, ¡por el amor de Dios!"

Los insumos a riesgo de perderse e incluyen más de 26 millones de preservativos, varios millones de paquetes de anticonceptivos orales, cientos de miles de dispositivos anticonceptivos implantables, casi 2 millones de dosis de anticonceptivos inyectables y más de 50,000 ampollas de un medicamento para prevenir el VIH.

El costo de destruir solamente los $9.7 millones en insumos almacenados en Bélgica ascendería a aproximadamente $167,000, según un registro revisado por The Washington Post. No se sabe cuál sería el costo de destruir el resto de los suministros estancados.

PUBLICIDAD

$9 millones en suministros similares adicionales están almacenados en los países de destino, por lo que existe la esperanza de que se entreguen a los ministerios de salud locales.

"Esta situación es una locura", dijo al The Washington Post Andrew S. Natsios, director de USAID durante la presidencia de George W. Bush. "A este punto, simplemente entréguenlos en lugar de destruirlos, ¡por el amor de Dios!".

Vea también: